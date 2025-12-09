新／新北刑大爆洩密風暴延燒！1偵查佐再遭拘提 10月才剛15萬交保

社會中心／新北報導

新北市調查處今(9日)晚間再度行動，拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐。張員被指在今年10月間非法洩漏車籍資料及個人個資給第三人，先前已被法院裁定15萬元交保。(圖/莊淇鈞攝影)

新北市刑大近期爆發的洩密案持續擴大偵辦，新北市調查處今(9日)晚間再度行動，拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐。張員被指在今年10月間非法洩漏車籍資料及個人個資給第三人，先前已被法院裁定15萬元交保；如今調查單位依涉嫌貪污治罪條例再度將他拘提，並移送新北地檢署複訊。

這起洩密案自曝光以來備受外界關注，除張姓偵查佐外，調查處日前也陸續通知刑大偵一隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員，以及金山分局王姓巡佐到案說明。隨著偵查深入，疑涉案情節的警員人數持續增加，顯示警方內部不當資訊流向問題恐非單一事件。

廣告 廣告

經調查後，趙姓偵查員與王姓巡佐已於9日晚間移送新北地檢署複訊；檢方認定兩人涉犯貪汙治罪條例，王員訊後被裁定 10 萬元交保候傳。至於鄭姓代理副隊長仍在接受進一步訊問，相關涉案程度及不法細節仍待檢調後續釐清。

檢調指出，本案涉及警界人員疑違法調取內部資料，並外洩給不明第三方，已嚴重影響機關運作與公務信譽，後續將持續向上溯源，釐清是否另有共犯或更大規模的不法網絡。

新北市警局強調，對違法失職行為絕無庇護空間，將全力配合檢調調查，並視個案調整內部管理機制，以杜絕類似洩密情事再度發生。

更多三立新聞網報導

桃園某國中女教室吸喪屍煙彈！校長竟扯謊說電子煙還沒通報 家長炸鍋了

桃園女國中生校園吸喪屍煙彈「全身S型抽搐倒地」同學目擊嚇壞

鄭文燦平反有望？律師爆實際錄音與起訴書不符 「一週退款」證詞消失了

硬要切！4千萬勞斯萊斯幻影國道連切2車道 遊覽車「被迫肇事」重擊

