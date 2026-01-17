新／新北大橋下驚見白骨！死者身分曝光

新北大橋下驚見白骨。（圖／東森新聞）





新北大橋下驚見白骨！轄區海山分局獲報，報案人指稱，平時偶爾會準備餐點供遊民食用，但已經有一段時間沒有見到其中一名男性遊民，四周尋找，未料竟在橋下發現一具白骨，嚇得趕緊報案。

警方到場勘查，在白骨旁拾獲法院文件，研判該死者身分為一名48歲周姓男子，他是新北地檢於113年12月所發布之竊盜通緝犯，應執行6個月。

警方依規定通知周男家屬，周母表示，已經有超過3個月未見到兒子，且他平時居無定所，也不常與親友聯繫，也不知道其健康狀況。不過死者確定身分，還有待檢方相驗後，以DNA進一步比對。

