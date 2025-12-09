新／新北女返家「瓦斯味瀰漫」開門見62歲父陳屍屋內

一名女子於返家後聞到濃厚瓦斯味，發現62歲父親的房門反鎖，疑似意圖開啟瓦斯結束生命。（示意圖／Pixabay）





新北市新莊區西盛街一處民宅今（9）日傍晚6時許接獲通報，一名女子於返家後聞到濃厚瓦斯味，發現62歲父親的房門反鎖，破門驚見父親已成冰冷遺體。

據悉，報案女子表示返家時聞到屋內散發瓦斯味，因父親獨自在家，擔心他可能有輕生意圖，遂向警方求助。消防隊約在晚間7時許抵達現場，經確認狀況後並未檢測到瓦斯數值異常，但考量日前板橋地區才發生氣體爆炸事故，在取得家屬同意下破門進入，以確保救援人員及住戶安全。

消防人員表示，進入屋內後確實可聞到瓦斯氣味，因安全考量，第一時間先關閉瓦斯來源，以避免可能的二次災害。隨後展開室內搜救，在房間內發現女子父親已無呼吸心跳，且明顯死亡時間已久，家屬隨後向現場救護人員表示放棄急救。

警方初步排除外力介入，未送醫處置，而報案者為其女兒。據初步了解，男子生前曾有輕生紀錄，警方不排除本案與其過往情緒狀況相關，但確切原因仍需進一步調查。

