新／新北貢寮曳引車翻覆 貨櫃壓壞護欄慘況曝

新北市貢寮區台2線（北部濱海公路）今（14日）清晨5時許發生一起營業貨運曳引車翻覆事故。（圖／東森新聞）





新北市貢寮區台2線（北部濱海公路）今（14日）清晨5時許發生一起營業貨運曳引車翻覆事故。一名簡姓男子駕駛車輛行經86.7公里處往宜蘭方向時，其後方子車貨櫃因不明原因翻覆，龐大貨櫃直接橫臥在路旁護欄上，一度佔據往宜蘭方向車道，造成交通受阻。

駕駛無恙 警方迅速應變

轄區警方指出，事故確切發生於凌晨5時18分，所幸43歲的簡姓駕駛並未受傷，亦不須送醫救治。員警獲報後立即趕抵現場進行交通管制，並同步通報基隆工務段、交通控制中心及警廣電台，提醒往來用路人避開該路段或小心駕駛。

貨櫃壓壞護欄（圖／東森新聞）

排除酒駕 清理迅速恢復通車

後續警方對簡姓駕駛進行酒測，數值為0.00MG/L，同時確認並無毒駕情事。事故現場清理工作隨即展開，拖吊車於凌晨6時15分抵達，並於6時24分開始協助清理散落物。歷經約半小時的緊急處理，現場於上午7時12分順利排除所有障礙物與散落物，目前該路段已全面恢復順暢通車。

