新／新台幣改版首創公投！台灣美12主題 101、晶片、鏟子超人成候選

財經中心／師瑞德報導

中央銀行啟動新版新臺幣鈔券改版前置作業，以「臺灣之美」為系列主題，規畫12項面額主題開放全民票選。從101、棒球、晶片到鏟子超人都有可能成為新版新臺幣的圖案，票選結果將納入專業評估，作為新版鈔券設計的重要參考。（圖／記者師瑞德攝影）

中央銀行正式啟動新版新臺幣鈔券改版前置作業，首度以「臺灣之美」作為系列主題，並規畫12項面額主題候選，開放全民上網票選。央行發行局局長鄧延達表示，新鈔不只是交易媒介，更是國家價值與集體記憶的載體，希望透過公民參與，找出最能代表臺灣精神的畫面，讓未來的鈔券「一拿在手上，就能說出臺灣的故事」。

央行要讓全民參與「什麼是臺灣之美」

鄧延達指出，央行這次特別選擇在正式進入設計階段前，先啟動網路票選，並非形式上的「意見徵詢」，而是希望在制度上納入民意，讓新版鈔券從一開始就帶有社會共識。

他直言，「臺灣之美」不是單一答案，有人想到的是壯闊山海，有人想到的是科技產業，有人想到的是棒球、運動、藝術，但也有很多人會說，「臺灣最美的風景，其實是人」。央行希望把這些不同聲音，透過制度化的方式蒐集起來，成為後續設計的重要基礎。

票選活動三週 Email驗證 一次最多可選五項

央行說明，「臺灣之美系列」面額主題票選活動自1月27日上午10時起開放，至2月13日下午5時17分截止，為期約三週。投票方式採電子郵件信箱驗證，每個Email限投一次，每次最多可勾選五項主題，以確保投票公平性，同時讓民眾能表達多重偏好。

為鼓勵參與，央行也規畫抽獎活動，提供10套乙午馬年生肖紀念套幣，以及100套「臺灣國家公園採風系列」套幣作為獎項。相關活動資訊與抽獎辦法，均公告於央行官網票選專區。

從「和諧共榮」出發 最美的不是風景是人心

在12項候選主題中，「和諧共榮」被央行放在首位。鄧延達解釋，臺灣社會由多元族群構成，長期形塑出友善、尊重、相互包容的文化底蘊，而這樣的特質，往往在關鍵時刻被世界看見。

他特別提到，近年在各種突發事件或重大災害中，總能看到民眾自發協助、彼此支援的畫面，例如花蓮的鏟子超人「那種不是命令、不是規定，而是自然流露出來的互助精神，就是臺灣最珍貴的地方」。

永續發展不只是口號 反映臺灣對未來世代的責任

「永續發展」則是另一個重要主題。鄧延達指出，央行在整理主題時，刻意把淨零碳排、綠色製造與永續金融納入，並不是因為流行，而是反映臺灣在經濟發展過程中，逐步意識到必須兼顧環境與社會公平。

他表示，鈔券每天在社會中流通，如果能在設計上提醒永續價值，本身就是一種潛移默化的公共教育。

棒球與運動精神 寫下臺灣集體記憶

在「運動精神」主題上，鄧延達指出，近年臺灣在棒球、羽球、舉重等國際賽事表現亮眼，尤其棒球早已不只是運動，而是一種跨世代的共同記憶。

不論是球場上選手的拚戰精神，或是場邊觀眾團結吶喊的畫面，都象徵臺灣人在面對挑戰時，願意並肩作戰、彼此支援。「這種精神，其實跟臺灣社會的韌性是一樣的。」

藝術與建築 從土地長出來的美感

談到「藝術美學」，鄧延達表示，臺灣藝術反映的是生活經驗與土地情感，從陳澄波、陳進到黃土水，藝術作品不只是創作，更是時代與社會的紀錄。

而在「建築之美」部分，他特別點名臺北101，指出這座建築不只是高度的象徵，更是科技、工程與永續的結合。「很多人不知道，其實101是一棟非常先進的綠建築，從結構到節能設計，都展現臺灣工程實力。」

晶片與「護國群山」 科技創新成為臺灣名片

在「科技創新」主題中，鄧延達直言，臺灣的半導體與科技產業已成為全球供應鏈關鍵角色，晶片不只是商品，更是國際競爭中的戰略資產。

他指出，從晶圓製造、封裝測試到智慧製造體系，所形成的「護國群山」，背後是長年累積的研發投入與人才培育，「這是臺灣走向世界的一張名片」。

民俗、工藝與島嶼生態 讓生活文化進入鈔券想像

其餘主題方面，「民俗節慶」呈現農曆年、端午、中秋等節日所承載的文化記憶與社會凝聚力；「工藝之美」聚焦木雕、編織、藍染等技藝，展現文化價值與精神內涵。

在自然面向上，「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」則強調臺灣地形與氣候多樣，孕育出豐富生態系，石虎、黑熊、藍鵲等保育類動物，不只是自然資產，也象徵人與環境的共生關係。

「女性的光輝」納入面額想像 反映性別平權進程

最後一項「女性的光輝」，鄧延達表示，臺灣女性在家庭、職場與公共領域展現專業與韌性，隨著性別平權意識提升，這樣的貢獻也值得被具體呈現。

改版工程需時約2年半 央行強調「不是明天就換鈔」

對於外界關心的改版時程，鄧延達強調，鈔券改版是一項高度複雜的工程，從民意蒐集、主題設定、圖稿設計、成本評估，到量產測試與ATM設備調校，還需搭配社會宣導，整體流程約需2年半。

借鏡國際經驗：從瑞士、挪威到英國

談及為何央行選擇以公民參與方式推動新版鈔券設計，鄧延達表示，這並非創舉，而是參考多個先進國家的實務經驗。事實上，在主要經濟體中，「鈔券早已不只是支付工具，而是國家價值、文化敘事與時代精神的載體」。

他指出，瑞士在最新版鈔券改版時，即明確設定「向世界開放的瑞士」作為系列主題，並非以人物肖像為主，而是透過抽象概念來呈現國家價值。瑞士各面額鈔券分別以「時間」、「光」、「風」、「水」、「物質」、「語言」為主題，象徵瑞士社會對創造力、人道精神、科學專業與國際溝通的重視，整套鈔券形成一個完整而一致的敘事架構。

挪威則以「海洋」作為鈔券系列主題，回應其海洋國家的歷史與地理特性。不同面額分別透過燈塔、維京船、大西洋鱈魚、石油平台與浪花等元素，傳達「海洋將我們連在一起」、「海洋引領我們走向世界」、「海洋哺育了我們」、「海洋帶給我們財富」、「海洋引領我們迎向未來」等概念。鄧延達指出，這樣的設計讓鈔券本身成為一段國家故事，而非單張孤立的圖像。

在公民參與機制上，英國央行在新版鈔券規畫過程中，曾提出多個候選主題與方向，透過網路票選與意見徵詢，蒐集民眾對設計理念的看法；丹麥則針對鈔券正背面圖樣，直接開放全民票選；瑞士也曾就已完成的設計方案，徵詢社會大眾的偏好與意見，作為最終定案的重要參考。

此外，鄧延達補充，有些國家並非採全面票選，而是透過抽樣調查方式納入民意。包括歐元區在新版歐元鈔券規畫過程中，針對多組設計概念向民眾進行問卷調查；加拿大則曾從12位候選歷史人物中，透過線上問卷蒐集2,000多名民眾意見，作為後續設計依據；紐西蘭亦曾就現行鈔券整體風格，進行民意調查，了解社會接受度。

鄧延達表示，這些國際案例顯示，公民參與已成為鈔券改版的重要趨勢，其目的並非由民意完全取代專業，而是在專業設計與政策判斷之前，先掌握社會的集體情感與價值排序。「這樣做的好處，是讓最後推出的鈔券，不會讓民眾感覺是『被決定』，而是『一起完成』。」

他強調，央行此次推動「臺灣之美」面額主題票選，正是希望在制度上兼顧民意與專業，既符合國際實務經驗，也有助於提升新版鈔券發行後的社會認同感與接受度。

央行提醒慎防詐騙 認明官網、165專線可查證

最後，央行也提醒民眾，投票務必透過央行官方網站進行，切勿點選不明連結或提供重要個資，若有疑義可先撥打165反詐騙諮詢專線查證。

鄧延達最後強調：「臺灣真的很美，不只是山海、城市或產業，而是一次次在關鍵時刻挺身而出的那群人。這次票選，就是希望把這些價值，留下來。」

線上投票網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html

