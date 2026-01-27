新／新台幣改版首創公投！台灣美12主題 101、晶片、鏟子超人成候選
財經中心／師瑞德報導
中央銀行正式啟動新版新臺幣鈔券改版前置作業，首度以「臺灣之美」作為系列主題，並規畫12項面額主題候選，開放全民上網票選。央行發行局局長鄧延達表示，新鈔不只是交易媒介，更是國家價值與集體記憶的載體，希望透過公民參與，找出最能代表臺灣精神的畫面，讓未來的鈔券「一拿在手上，就能說出臺灣的故事」。
央行要讓全民參與「什麼是臺灣之美」
鄧延達指出，央行這次特別選擇在正式進入設計階段前，先啟動網路票選，並非形式上的「意見徵詢」，而是希望在制度上納入民意，讓新版鈔券從一開始就帶有社會共識。
他直言，「臺灣之美」不是單一答案，有人想到的是壯闊山海，有人想到的是科技產業，有人想到的是棒球、運動、藝術，但也有很多人會說，「臺灣最美的風景，其實是人」。央行希望把這些不同聲音，透過制度化的方式蒐集起來，成為後續設計的重要基礎。
票選活動三週 Email驗證 一次最多可選五項
央行說明，「臺灣之美系列」面額主題票選活動自1月27日上午10時起開放，至2月13日下午5時17分截止，為期約三週。投票方式採電子郵件信箱驗證，每個Email限投一次，每次最多可勾選五項主題，以確保投票公平性，同時讓民眾能表達多重偏好。
為鼓勵參與，央行也規畫抽獎活動，提供10套乙午馬年生肖紀念套幣，以及100套「臺灣國家公園採風系列」套幣作為獎項。相關活動資訊與抽獎辦法，均公告於央行官網票選專區。
從「和諧共榮」出發 最美的不是風景是人心
在12項候選主題中，「和諧共榮」被央行放在首位。鄧延達解釋，臺灣社會由多元族群構成，長期形塑出友善、尊重、相互包容的文化底蘊，而這樣的特質，往往在關鍵時刻被世界看見。
他特別提到，近年在各種突發事件或重大災害中，總能看到民眾自發協助、彼此支援的畫面，例如花蓮的鏟子超人「那種不是命令、不是規定，而是自然流露出來的互助精神，就是臺灣最珍貴的地方」。
永續發展不只是口號 反映臺灣對未來世代的責任
「永續發展」則是另一個重要主題。鄧延達指出，央行在整理主題時，刻意把淨零碳排、綠色製造與永續金融納入，並不是因為流行，而是反映臺灣在經濟發展過程中，逐步意識到必須兼顧環境與社會公平。
他表示，鈔券每天在社會中流通，如果能在設計上提醒永續價值，本身就是一種潛移默化的公共教育。
棒球與運動精神 寫下臺灣集體記憶
在「運動精神」主題上，鄧延達指出，近年臺灣在棒球、羽球、舉重等國際賽事表現亮眼，尤其棒球早已不只是運動，而是一種跨世代的共同記憶。
不論是球場上選手的拚戰精神，或是場邊觀眾團結吶喊的畫面，都象徵臺灣人在面對挑戰時，願意並肩作戰、彼此支援。「這種精神，其實跟臺灣社會的韌性是一樣的。」
藝術與建築 從土地長出來的美感
談到「藝術美學」，鄧延達表示，臺灣藝術反映的是生活經驗與土地情感，從陳澄波、陳進到黃土水，藝術作品不只是創作，更是時代與社會的紀錄。
而在「建築之美」部分，他特別點名臺北101，指出這座建築不只是高度的象徵，更是科技、工程與永續的結合。「很多人不知道，其實101是一棟非常先進的綠建築，從結構到節能設計，都展現臺灣工程實力。」
晶片與「護國群山」 科技創新成為臺灣名片
在「科技創新」主題中，鄧延達直言，臺灣的半導體與科技產業已成為全球供應鏈關鍵角色，晶片不只是商品，更是國際競爭中的戰略資產。
他指出，從晶圓製造、封裝測試到智慧製造體系，所形成的「護國群山」，背後是長年累積的研發投入與人才培育，「這是臺灣走向世界的一張名片」。
民俗、工藝與島嶼生態 讓生活文化進入鈔券想像
其餘主題方面，「民俗節慶」呈現農曆年、端午、中秋等節日所承載的文化記憶與社會凝聚力；「工藝之美」聚焦木雕、編織、藍染等技藝，展現文化價值與精神內涵。
在自然面向上，「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」則強調臺灣地形與氣候多樣，孕育出豐富生態系，石虎、黑熊、藍鵲等保育類動物，不只是自然資產，也象徵人與環境的共生關係。
「女性的光輝」納入面額想像 反映性別平權進程
最後一項「女性的光輝」，鄧延達表示，臺灣女性在家庭、職場與公共領域展現專業與韌性，隨著性別平權意識提升，這樣的貢獻也值得被具體呈現。
改版工程需時約2年半 央行強調「不是明天就換鈔」
對於外界關心的改版時程，鄧延達強調，鈔券改版是一項高度複雜的工程，從民意蒐集、主題設定、圖稿設計、成本評估，到量產測試與ATM設備調校，還需搭配社會宣導，整體流程約需2年半。
借鏡國際經驗：從瑞士、挪威到英國
談及為何央行選擇以公民參與方式推動新版鈔券設計，鄧延達表示，這並非創舉，而是參考多個先進國家的實務經驗。事實上，在主要經濟體中，「鈔券早已不只是支付工具，而是國家價值、文化敘事與時代精神的載體」。
他指出，瑞士在最新版鈔券改版時，即明確設定「向世界開放的瑞士」作為系列主題，並非以人物肖像為主，而是透過抽象概念來呈現國家價值。瑞士各面額鈔券分別以「時間」、「光」、「風」、「水」、「物質」、「語言」為主題，象徵瑞士社會對創造力、人道精神、科學專業與國際溝通的重視，整套鈔券形成一個完整而一致的敘事架構。
挪威則以「海洋」作為鈔券系列主題，回應其海洋國家的歷史與地理特性。不同面額分別透過燈塔、維京船、大西洋鱈魚、石油平台與浪花等元素，傳達「海洋將我們連在一起」、「海洋引領我們走向世界」、「海洋哺育了我們」、「海洋帶給我們財富」、「海洋引領我們迎向未來」等概念。鄧延達指出，這樣的設計讓鈔券本身成為一段國家故事，而非單張孤立的圖像。
在公民參與機制上，英國央行在新版鈔券規畫過程中，曾提出多個候選主題與方向，透過網路票選與意見徵詢，蒐集民眾對設計理念的看法；丹麥則針對鈔券正背面圖樣，直接開放全民票選；瑞士也曾就已完成的設計方案，徵詢社會大眾的偏好與意見，作為最終定案的重要參考。
此外，鄧延達補充，有些國家並非採全面票選，而是透過抽樣調查方式納入民意。包括歐元區在新版歐元鈔券規畫過程中，針對多組設計概念向民眾進行問卷調查；加拿大則曾從12位候選歷史人物中，透過線上問卷蒐集2,000多名民眾意見，作為後續設計依據；紐西蘭亦曾就現行鈔券整體風格，進行民意調查，了解社會接受度。
鄧延達表示，這些國際案例顯示，公民參與已成為鈔券改版的重要趨勢，其目的並非由民意完全取代專業，而是在專業設計與政策判斷之前，先掌握社會的集體情感與價值排序。「這樣做的好處，是讓最後推出的鈔券，不會讓民眾感覺是『被決定』，而是『一起完成』。」
他強調，央行此次推動「臺灣之美」面額主題票選，正是希望在制度上兼顧民意與專業，既符合國際實務經驗，也有助於提升新版鈔券發行後的社會認同感與接受度。
央行提醒慎防詐騙 認明官網、165專線可查證
最後，央行也提醒民眾，投票務必透過央行官方網站進行，切勿點選不明連結或提供重要個資，若有疑義可先撥打165反詐騙諮詢專線查證。
鄧延達最後強調：「臺灣真的很美，不只是山海、城市或產業，而是一次次在關鍵時刻挺身而出的那群人。這次票選，就是希望把這些價值，留下來。」
線上投票網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html
更多三立新聞網報導
日股ETF吸粉破11萬！12檔人氣比一比 賺最多前三名出爐
關鍵時刻！渣打揭財富重分配「9大」法則 做錯「獲利恐全吐光」
AI定義未來神車！老外捧錢跪求產能 「360°移動展」預登開跑
為什麼你是韭菜？幣安創辦人點破散戶盲點 「致命」操作讓你窮忙一生
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 580則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 12 小時前 ・ 147則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 334則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 40則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 15則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 15則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 24則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 127則留言