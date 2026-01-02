「新」新壽祭新保單抽江蕙演唱會門票！魏寶生：CSM將突破2500億元

新光人壽和台新人壽今天正式合併。李政龍攝



台新人壽和新光人壽今天正式合併，總資產逼近4兆元，成為國內壽險第四大。新光人壽董事長魏寶生表示，新光人壽與台新人壽合併後淨值提升，不但可抵禦未來的市場波動，資產以公允價值重新認列，也增加資產重分類策略彈性。合併後CSM（合約服務邊際）累積金額將突破2,500億元，可望為公司貢獻穩定獲利。

他說，台新人壽與新光人壽合併後總資產規模突破4兆元，未來將整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效，以多元通路、智慧經營、客戶深耕及永續經營的核心發展主軸，持續守護保戶的健康與資產，引領臺灣保險邁向更健康富足的永續生態圈。

過去新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎，魏寶生表示，雙方整合後可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤(CSM)及穩定新契約保費(FYP)為核心，以因應IFRS 17與ICS制度接軌，實現長期財務穩健的目標。

此外，為歡慶合併，新光人壽也祭出「新新獻禮，感恩有您」回饋活動，第一重「感恩相伴，紅包天天抽」即日起至3月17日止，只要至活動網站登入LINE帳號參加抽紅包遊戲，就有機會隨機獲得星巴克星享飲料券、超商電子卡等紅包禮；第二重「感恩支持，成交抽百萬大禮」，只要於3月17日前投保壽險新契約並經承保完畢，每件契約可獲得一組摸彩序號，有機會抽中Apple iPhone 17等大獎，並於活動首月特別加碼推出抽江蕙演唱會門票活動。

針對合併後的通路方面，魏寶生表示，新光人壽除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可望成為帶動新契約保費成長的重要引擎。業務員通路分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大，保經代通路則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。

