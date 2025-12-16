新／新店水泥預拌車擦撞機車 女騎士遭輾內臟噴出當場慘死

記者莊淇鈞／新北報導

水泥預拌車輾斃女騎士。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區中興路三段與寶中路口，今天（16日）下午4時許，1輛水泥預拌車與1輛機車發生碰撞，騎機車的女子當場被水泥預拌車右後輪輾壓受困，消防隊獲報搶救，但被輾女子已經臟器外露明顯死亡，經消防隊協助脫困後，交由警方做後續處理，現場警方已拉起封鎖線，將調閱監視器來釐清，至於這起車禍發生原因還待後續調查釐清。

消防隊獲報到場。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局今天下午4時24分獲報，新店區寶中路與中興路口發生車禍，1輛右轉的水泥預拌車與騎機車的68歲陳姓婦人發生擦撞，婦人遭輾壓受困在車底。雖然消防隊獲報到場緊急將吳婦救出脫困，但吳婦因臟器外露已明顯死亡因此未送醫，現場交由警方處理。這起車禍事故發生原因及肇責還待警方後續調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

