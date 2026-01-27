新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉

財經中心／師瑞德報導

央行今上演時空穿越！預期可能同步揭曉春節換鈔與2028改版藍圖。除硬幣外紙鈔全換，傳國父、蔣公與四個小朋友將退場，500元梅花鹿因復育成功遭除名，唯獨少棒有望保留。兩款新鈔話題同台，見證新台幣世代交替，未來錢包大變身！圖為央行發行局局長鄧延達。（圖／記者師瑞德攝影）

中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。

時空交錯！未來概念股VS過年搶手貨

今日記者會可能將出現有趣的「雙軌並行」畫面。一方面，為了迎接農曆春節，央行將宣布換鈔時程與據點，讓民眾能換到印有孫中山、小朋友圖樣的「乾淨新鈔」好過年；但另一方面，重頭戲卻是公布名為「臺灣之美」的改版系列主題。換言之，民眾將在現場獲得現行鈔票的兌換資訊，同時見證以台灣自然與文化意象取代現有圖騰的「未來方向」。

未來版：梅花鹿復育成功遭除名？四個小朋友也說再見

針對這款備受矚目的「未來新鈔」，央行早已啟動改版計畫。據消息指出，此次改版幅度堪稱史上最大，除了銅板（硬幣）維持現狀外，其餘所有面額的鈔券都將一併改版。

最震撼的莫過於圖案的大洗牌。除了孫中山與蔣中正等政治人物恐走入歷史外，民眾熟悉的「生態與人文」主角也將大換血。據悉，500元鈔券上的「梅花鹿」因復育有成，已非保育類動物，傳出將從設計圖案上除名；不過同在500元上的「少棒隊（打棒球）」圖案，因象徵台灣國球精神，也許有機會獲得保留。至於1,000元鈔券上經典的「四個小朋友」看地球，也確定將在此次改版中「畢業」，跟國人說再見。

雖然今日主要任務是公布「系列鈔券面額主題」，現場是否會直接秀出具體設計圖稿仍未可知，但根據央行時程推算，從主題定案到打樣、測試，至少需耗時2年半，民眾最快要等到2028年才能將這款「臺灣之美」新鈔握在手中。

現在版：春節換鈔將開跑 ATM免驚不用改

回到現實層面，民眾最關心的過年換鈔事宜也將在今日定案。央行強調，未來的改版計畫會確保與現有金融設備相容，新鈔的「尺寸」與「主色系」將維持現狀，銀行業者不必擔心ATM或點鈔機需要大規模汰換。

