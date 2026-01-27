新／施壓奏效？川普25％關稅重擊 南韓政府有動作了

國際中心／游舒婷報導

因為南韓國會遲遲未通過和美國達成的協議，川普氣到宣布將南韓的關稅從15％提高至25％，消息一出讓南韓政府措手不及，於27日召開緊急會議，稍早青瓦臺最新回應指出，預計向美國傳達履行關稅協議的意願，並冷靜應對。

川普突襲加關稅，青瓦臺最新回應：計畫向美國傳達履行關稅協議的意願。（組合圖／翻攝自川普官網、이재명粉專）

川普稱，2025年7月30日他和南韓總統李在明達成對兩國有利的協議，同時在三個月後訪韓期間重申這些條款，但韓國國會至今沒有動作、未批准相關協議。川普進一步表示，因為韓國未遵守韓美之間的協議，因此決定將汽車、木材、醫藥品，以及所有相互關稅從15％調高至25％。

對此，青瓦臺稍早回應，針對美國總統川普突然提高關稅一事，尚未接到美方的正式通知，也沒有收到相關關稅的細節說明，為了討論相關事宜，青瓦臺於今日召開緊急會議，並預計緊急派員前往美國，向美國傳達履行協議的意願。

