新／日本北海道爆5.2地震 「震到本州」青森也有感

日本今（2）日當地時間晚間7時03分許，北海道東部發生規模5.2的地震，測得最大震度為4，連隔了一個海峽的青森縣也有感。（圖／日本氣象廳）





日本今（2）日當地時間晚間7時03分許，北海道東部發生規模5.2的地震，測得最大震度為4，連隔了一個海峽的青森縣也有感，所幸沒有海嘯發生疑慮。

據日本氣象廳資訊顯示，當地時間晚間7時03分，北海道根室半島南東海域發生規模5.2的地震，震源深度40公里，多地有感，包含釧路市、濱中町、中標津町、標津町、別海町、根室市測得最大震度4；厚岸町、標茶町、羅臼町最大震度3；連隔了一個海峽的青森縣也測得震度1。

更多東森新聞報導

地牛翻身！10:01 宜蘭發生規模4.3地震

快訊／10：01東北地區發生發生有感地震

地球「三大傷口」狂震！專家示警：恐爆規模9以上強震

