新／日本半小時連7震！核能發電廠「是否異常」確認中

日本島根縣東部陸地連6震。（圖／日本氣象廳）





日本島根縣東部今（6）日當地時間上午10時18分許，發生規模6.2、震度5強的極淺層地震，之後又接連發生6起有感地震，總計在半小時內發生7起地震，所幸沒有發生海嘯疑慮，部分核能發電廠則在確認是否有異常。

據《NHK》報導，位於島根縣松江市的中國電力島根核能發電所，目前沒有出現異常狀況；此外，四國電力表示，位於愛媛縣伊方町的伊方核能發電所，截至目前為止，尚未確認因地震造成的異常情況。

根據日本氣象廳資訊，島根縣東部在當地時間上午10時18分許，先是發生深度10公里、規模6.2、最大震度5強的地震，之後接連發生規模4.5、5.1、3.8、5.4、3.4、3.6，最大震度3、5弱、2、4、1、2級的地震，在短短半小時內，同一地點總計發生7起有感地震。

