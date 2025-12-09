新／日本地理資訊管理局：青森地震可能導致「地殼東移」約9公分

日本地理空間資訊管理局宣布，他們觀測到地殼運動，認為是由8日晚上11點15的強震引起。（示意圖／Pexels）





日本地理空間資訊管理局宣布，他們觀測到地殼運動，認為是由8日晚上11點15的強震引起，根據地震前後電子參考點觀測資料的分析，在青森縣下北郡東通村，觀測到地殼向東移動了約9公分，不過這個數值，可能受到地面傾斜或其他因素影響，須待更精確地分析結果後再作調整。

日本青森外海8日深夜發生7.5強震，強震造成道路毀損及建物受損等，更引發海嘯警報、餘震不斷。9日又觀測到規模6.4、深度10公里的極淺層地震，青森及岩手部分地區出現震度4。

廣告 廣告

日本氣象廳強調，最嚴重的情況不排除2011年冬日本大震災相當規模的地震，呼籲民眾在一週警戒期內採取強化版防災措施，包括準備隨身避難包、固定家具、更新家人連絡方式與避難計畫等。未來雖未必有大地震，但民眾必須提高警覺。

更多東森新聞報導

日本青森強震！專家示警：一週內恐有規模8以上強震

曾喊12強輸台灣改當投手！辰己涼介FA乏人問津

影／日青森強震 他熟睡嚇「被往上猛推一把」...多地火災瘋傳

