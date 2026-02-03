新！日本大雪釀27死！青森暴雪求自衛隊救災

日本各地近期遭遇罕見豪雪災情。（示意圖／翻攝自X「@47XgLAkYg4lBKla」）





日本持續受到寒流影響，青森縣遭遇災難級暴雪，讓地方政府請求自衛隊支援救災；同時日本多地死亡災情擴大，最新統計，近兩周有至少27人因大雪喪命。

日本自衛隊員：「對這個雪要來除雪、排雪。」拿著鏟子，剷除建築外與屋頂上的積雪，日本青森縣在遭遇連日災難級暴雪後，緊急向自衛隊求救。

青森縣知事宮下宗一郎：「目前已經有數百件，除雪相關的求助湧入，明顯超出縣政府的應對能力，因此才向自衛隊提出災害派遣的請求。」

陸上自衛隊13名隊員進入青森山區，進行除雪等作業，讓當地長者感到安心。青森民眾：「真的很害怕，覺得房子會被壓垮，所以打電話給公所求助，還好打得對了，我在這裡40年了，第一次。」

40年來罕見大雪，青森最高積雪一度來到183公分，達觀測史上第四高，當地中小學周一停課，道路交通也受到影響。

同時隨著這波寒流持續，多地也不斷發生死亡事件，最新數據顯示近兩周以來，日本全國至少27人因大雪身亡。

但寒流仍未遠離，災害恐將再度擴大。

