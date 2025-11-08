新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲
日本饒舌歌手晋平太的家屬今（8）日在其X發文，宣布晋平太已離世，享年42歲。文中並未提及晋平太的死因，不過2023年底晋平太就在X公告，因身體狀況欠佳暫停現場演出活動。
晋平太2023年11月於X連發3篇文章，表示因身體狀況不佳而辭去原定的演出，且因需要靜養，將暫停演出活動，對於粉絲感到相當抱歉。近日有其他饒舌歌手在社群揭露，晋平太已經與世長辭。
對此，晋平太的家人發布訃告，證實晋平太已經離世，衷心感謝所有支持晋平太的人士、一路聲援他的粉絲，熱愛嘻哈的晋平太已傾注全力，走完了他的人生，若他的言語與想法，能在各位心中留下任何一點漣漪，對於遺族來說是無比欣慰。近日也將關閉此X帳號，這則赴告將會是最後一篇貼文。
晋平太的家人發布訃告，證實晋平太已經離世。（圖／翻攝自X@shinpeita）
據了解，晋平太於1983年1月10日出生於東京都，在埼玉縣成長，2010年起在饒舌比賽「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）達成二連霸，2017年曾在朝日電視台節目《Freestyle Dungeon》中達成節目史上首次的完全制霸，擊敗了サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T-Pablow、R-指定、般若等5人。
