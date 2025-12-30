新／日本一小時內連5震！最大規模5.6 未發布海嘯警報

日本一連5震。（圖／日本氣象廳）





日本又發生地震！根據日本氣象廳資訊，奄美大島近海於當地時間17時12分（台灣時間16時12分）發生規模5.6極淺層地震，後續同一地點又接連發生4起地震，目前暫無發布海嘯警報。

這起規模5.6地震，震央在奄美大島近海，深度極淺，鹿兒島縣德之島町、天城町、伊仙町震度達4級，另外在和泊町、知名町、瀨戶內町也觀測到3級震度，沖繩部分地區同樣有感。

而後續又一連發生4起地震：當地時間17時16分發生規模3.1地震、17時23分發生規模4.1地震、17時32分發生規模3.4地震、17時48分發生規模4.1地震，地震深度皆為10公里。當局雖無發布海嘯警報，但仍呼籲民眾須特別留意。

更多東森新聞報導

快訊／解放軍宣布即刻實施「正義使命-2025」圍台軍演

中共射7枚火箭彈！海巡中英文廣播：衝突將受世界制裁

迪士尼命案！狠母亂刀殺害11歲兒子 淡定報警自首

