新／旭集、遠東咖啡蟹類鎘超標！北市水產不合格名單出爐

台北市衛生局去年11月進行水產品抽驗，其中旭集天母店的冷凍旭蟹、遠東咖啡三點蟹和七海餐飲的旭蟹，均被驗出含超量的鎘。（圖／北市衛生局提供）





臺北市政府衛生局114年度11月執行生鮮水產品第3波抽驗專案，前往賣場、餐廳及市場等販售場所，共計抽驗32件，檢驗結果5件不符合規定，其中響賓集團旗下旭集天母店和七海餐飲的旭蟹鎘超標，本次抽檢整體不合格率15.6%，其餘均符合規定。

本次衛生局共計抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠及結晶紫及其代謝物(4項)、重金屬(鎘、鉛、甲基汞)及組織胺。

徐活魚海鮮的黃魚檢出還原型結晶紫。（圖／北市衛生局提供）

檢驗結果2件「黃魚」分別檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV） 1.2 ppb及1.7 ppb（標準：不得檢出）不符「動物用藥殘留標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定應處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並依同法第52條第1項第 1款規定產品應予沒入銷毀，業者無法提供該產品確切來源，妨礙本局後續源頭追蹤查核，已依違反食品安全衛生管理法第47條第11款規定處辦。

3件甲殼類(旭蟹、冷凍旭蟹、三點蟹)分別檢出重金屬鎘：1.5 mg/kg、0.8 mg/kg及1.1 mg/kg (標準:0.5 mg/kg)，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，上述3件產品已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

抽驗不合格名單。（圖／北市衛生局提供）

重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV）可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出之動物用藥。臺北市衛生局提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生。

