新／星宇航空重磅宣布 攜手傳奇大師換「超寫實」新裝
星宇航空今（27）日於東京時尚地標—表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作，大膽運用空山基的標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品。發表會於充滿設計感的表參道之丘藝術空間舉行，現場結合數位投影藝術裝置，向大眾展示航空運輸與當代藝術交織出的全新火花。空山基親自現身，並將其親筆簽名的「AIRSORAYAMA」藝術之作呈獻予星宇航空典藏，象徵雙方正式啟動極具未來感的深度藝術計劃。
星宇航空董事長張國煒表示：「當飛行遇見了藝術，就像是理性的線條與感性的靈魂產生了共鳴。飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，我們一直努力追求的，就是讓飛行更有溫度與美感，而空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感。老師對細節的偏執，與航空公司對服務及營運要求的精準度更是如出一轍，在在都令我們一拍即合。很高興且榮幸能和老師一起做不一樣的事、完成這件藝術作品，我們希望透過這次的合作，讓飛行就像老師的創作一樣，是以金屬承載情感，帶旅客飛往世界各地，連結人與人的感情。」
空山基表示：「這兩架飛機是我和張國煒董事長共同完成的作品。就像是伯樂相遇，很難得能碰到這麼懂我的知音。我們兩人的骨子裡，都有一種『反骨基因』：不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神。星宇航空在技術與資源上全力支持，期間來回討論克服了諸多限制，加上我在美感上的堅持，合作起來是如虎添翼。能親手操刀這架巨大的Airbus A350-1000，有一種心想事成的感動，我們一起創造出一件與眾不同、真正會飛的藝術品，希望能讓世界感受到直擊心靈的驚艷。」
超寫實機械美學大師：「金屬與情感的交會點」
空山基的藝術主軸圍繞著金屬與情感之間的關係，將冰冷的金屬賦予溫度，與星宇航空的精神與體驗高度契合。飛機是金屬打造的機械，但它承載的是人類對飛行的渴望，將人們送往重要的地方：與家人相聚、與朋友重逢、或邁向下一段人生。科技讓飛行更快速可靠，而情感讓這段旅程有了意義。
「堅持做自己想做的事情，做從來沒有人做過的事情！」空山基的創作信念如同星宇航空跳脫傳統航空公司框架、勇於創新的核心精神，當星宇航空得知空山基一直渴望創作世界上最大的藝術品，雙方決定將承載人類飛行夢想的飛機，轉化為「世界最大的藝術品」。
STARLUX AIRSORAYAMA真正的聯名，就像在戰場上一起作戰。
在這次合作中，空山基更以個人名義冠名，將代表航空的AIR融入日文姓氏SORAYAMA，創造出AIRSORAYAMA這個全新的聯名藝術標誌，足見其對此次合作的重視性。他親手操刀「STARLUX AIRSORAYAMA」聯名標誌與核心視覺。這不僅是跨界聯名，更是一場關於質感與感官的華麗冒險。對空山基而言，他認為真正的聯名「就像在戰場上一起作戰」，並不是每一次都能被稱為真正意義上的「聯名」，而是當品牌和藝術家成為持續緊密合作的命運共同體的時候，才是真正的聯名。
合作籌備初期，張國煒董事長親臨空山基老師位於東京的工作室。儘管語言不同，但兩人骨子裡那股「堅持做別人沒做過的事」的反骨基因，卻在初次見面時便點燃火花。那是無需言語的默契，更是對極致美學的共同偏執。雙方相約於成田機場觀機，看著飛機起降的瞬間，董事長心中有了定見：既然空山基老師六十載的藝術創作始終環繞著「金」與「銀」，那最好的致敬，便是讓這兩個純粹色彩，成為天空的絕對主角。這次合作不僅是一架飛機，更象徵兩位來自不同領域、同樣堅持不走他人既定道路的精神。
聯名標誌的設計，注入了空山基獨特的超現實金屬質感，將「STARLUX AIRSORAYAMA」字體轉化為如冷冽金屬般的璀璨質地，每一處轉角、每一道光影，都閃耀出航向未來的想像力；讓聯名標誌不再只是文字訊息，而是轉化為具備流動感與機械張力的藝術之作，這不只是字體的重塑，更展現出銳利、前衛且充滿未來感的視覺深度語言。
核心視覺的部分，將其代表作機械姬與AIRSORAYAMA飛機結合。作品以湛藍為底色，象徵自由與無限可能，並內藏星宇航空的精神指標「北極星」作為指引之光，而機械姬腿上銘刻的「STARLUX」金環，更是金屬美學與品牌靈魂的最深邃連結。金屬光澤的機械形體在雲端翱翔，每一束折射光影在湛藍背景下折射出立體感與生命張力。在AI數位繪圖盛行的時代，空山基堅持手繪，將情感與自我表現刻入每一道金屬光影中。
劃破天際的極簡金屬美學，不只是飛機，更是一場橫跨雲端的空中藝廊展演。
星宇航空特別挑選兩架新世代Airbus A350-1000：B-58553、B-58554進行本次的創作，空山基以60年創作累積的視覺語彙金與銀，重新定義了飛機塗裝。長達72.25公尺的星宇航空A350-1000機身，成為空山基創作生涯中最大的畫布，也實現他在30年前於羅浮宮看到大衛《拿破崙加冕圖》時萌生的夢想——創作世界上最大的藝術品。
這次合作籌備歷時3年之久，最大挑戰在於「色彩」——A350-1000碳纖維機身、航空法規與防雷限制，使金屬鏡面效果幾乎不可能實現。為重現空山基作品冷冽、液態般的金屬質感，雙方僅機身色調就反覆校對十餘次。最終，星宇航空在不影響飛安的前提下，與Airbus及頂尖塗料品牌Mankiewicz研發了數月，捨棄傳統純色噴漆，改以「高濃度特殊雲母」與多塗佈工法，成功讓機身呈現液態金屬般的層次與流動感，才讓空山基點頭。雙方以飛安為底、美學為武，在科技枷鎖中尋得藝術解方，成就雙方對工藝與完美共同堅持的「藝術品」。
兩架A350-1000機身採用空山基標誌性的金屬銀與金屬金光澤，「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」，一架以銀為主軸金為輔，一架金為主軸銀為輔，單機，是獨立成章的經典；雙機，則是並行於天際的藝術對話。搭配「AIRSORAYAMA」聯名標誌，精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層設計，讓優雅與力量在3維空間中完美交織，成就品牌靈魂的立體演繹。機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」（SORAYAMA Shark）意象，讓A350-1000化身為空中鯊魚，當飛機航向天際線時，由地面仰望則可感受到藝術機鋒利而充滿力量的線條，穿梭雲層。這兩架藝術機於3萬英呎高空，化身為宏偉的飛行藝術巨作，每一次飛行都是流動的藝術展覽。
本次AIRSORAYAMA藝術計劃亦將搭配推出機上主題備品、安全影片，以及系列聯名周邊商品，讓藝術體驗貫穿旅程的每個環節。「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」、「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」預計於2026年第三季投入營運，星宇航空將持續為旅客打造深刻獨特的飛行體驗，在30,000英呎高空閃耀全球。
空山基是誰？
空山基出生於1947年，為全球當代最具影響力的藝術家之一。其開創的超寫實機械美學（Hyperrealist Robotic Aesthetics）以極度寫實的金屬質感描繪，將噴繪藝術（Airbrush Art）推向技術的極致。空山基的作品模糊了生物與機械、科技與情感的界線，精準捕捉金屬材質的光影反射與紋理細節，奠定了他在國際藝壇不可動搖的地位。
1983年，他出版了同名著作，正式向世界介紹了（Sexy Robot）系列。該系列將女性的人體美感融入機器人設計中，對此後大眾文化中的機器人形象產生了深遠影響。無論是保羅．范赫文執導的著名美國電影《機器戰警》的設計，還是服裝設計師提埃里．穆勒（Thierry Mugler）在1995年發表的時裝系列，都深受空山基作品的啟發，而這僅僅是其影響力的冰山一角。
空山基對全球時尚、設計與精品產業的影響極為深遠。1990年代，他參與Sony機器狗AIBO的概念設計，為這款劃時代產品定義了未來感的視覺語言。2019年，他與Dior男裝藝術總監Kim Jones合作，為東京大秀打造高達11米的巨型機械人雕塑，將機械美學帶入精品時尚的核心；2025年更為F1冠軍車手Lewis Hamilton打造專屬頭盔，是賽車運動與前衛藝術結合的巔峰之作。
音樂領域，空山基為傳奇搖滾樂團史密斯飛船（Aerosmith）設計《Just Push Play》專輯封面，2011年為The Weeknd專輯《Echoes of Silence》打造10週年專輯封面及音樂錄影帶；並在2024年與The Weeknd全球巡迴演唱會合作，打造超大型機械人舞台裝置。近期，其跨界觸角更延伸至全球流行天后Dua Lipa，為其《Radical Optimism Japan Tour Edition》打造日本巡迴演唱會限定專輯封面，以及前衛女團XG的視覺合作，親自為其單曲〈WOKE UP〉打造官方Logo。從藝術到設計、從時尚到音樂，空山基證明了機械美學作為一種藝術語言的廣泛可能性。
他的作品已被紐約現代藝術博物館（MoMA）、史密森尼博物館（Smithsonian）以及香港M+博物館列為永久館藏。此外，他的作品也廣泛參與世界各地的重量級展覽，包括紐約猶太博物館的《Unorthodox》、邁阿密的《Desire》、東京森美術館與新加坡藝術科學博物館的《宇宙與藝術》，以及2024年在洛杉磯舉行的《Post Human》等。並於今年3月14日起，空山基將於東京京橋的CREATIVE MUSEUM TOKYO舉辦其職業生涯中規模最大的回顧展——《SORAYAMA 光・透明・反射 -TOKYO-》。
更多東森新聞報導
新／星宇航空台中飛神戶重落地 民航局：組員停飛配合調查
「來台北有購嗨」加碼 抽鳳凰城直飛雙人機票
多圖／張國煒親駕回台！星宇全台首架A350-1000抵桃機
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
國會女股神新操作：調整輝達、Alphabet等部位
MoneyDJ新聞 2026-01-27 12:52:23 郭妍希 發佈根據最新申報的國會交易紀錄，有「國會女股神」之稱的美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi、見圖)揭露，她已調整組合，更新了輝達(Nvidia Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、Google母公司Alphabet Inc.等多檔股票的投資部位。 Seeking Alpha 26日報導，根據申報的文件，代表加州第11選區、現年85歲的眾議員裴洛西行使了50口履約價150美元的Alphabet買權，該筆買權是在2025年1月14日購入，初始價值介於250,001~500,000美元之間，而行使總額介於500,001美元~100萬美元。 裴洛西之前也購買了20口履約價150美元的Alphabet買權，預計2027年1月15日到期。她是在2025年12月30日購入。此外，她向慈善投資帳戶捐贈人建議基金(Donor-Advised fund)捐贈了7,704股Alphabet股票。 裴洛西也在2025年12月30日購入20口亞馬遜(Amazon.com)買權、履約價120美元，預計2027年1月15日到期。Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言