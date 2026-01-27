新／星宇航空重磅宣布 攜手傳奇大師換「超寫實」新裝

空山基打造「AIRSORAYAMA」聯名標誌，將其姓氏與航空靈魂揉合，象徵一場品牌與藝術家「命運共同、並肩作戰」的極致合作。（圖／星宇航空提供）





星宇航空今（27）日於東京時尚地標—表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作，大膽運用空山基的標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品。發表會於充滿設計感的表參道之丘藝術空間舉行，現場結合數位投影藝術裝置，向大眾展示航空運輸與當代藝術交織出的全新火花。空山基親自現身，並將其親筆簽名的「AIRSORAYAMA」藝術之作呈獻予星宇航空典藏，象徵雙方正式啟動極具未來感的深度藝術計劃。

星宇航空董事長張國煒與日本藝術家空山基攜手合作。（圖／星宇航空提供）

星宇航空董事長張國煒表示：「當飛行遇見了藝術，就像是理性的線條與感性的靈魂產生了共鳴。飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，我們一直努力追求的，就是讓飛行更有溫度與美感，而空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感。老師對細節的偏執，與航空公司對服務及營運要求的精準度更是如出一轍，在在都令我們一拍即合。很高興且榮幸能和老師一起做不一樣的事、完成這件藝術作品，我們希望透過這次的合作，讓飛行就像老師的創作一樣，是以金屬承載情感，帶旅客飛往世界各地，連結人與人的感情。」

空山基表示：「這兩架飛機是我和張國煒董事長共同完成的作品。就像是伯樂相遇，很難得能碰到這麼懂我的知音。我們兩人的骨子裡，都有一種『反骨基因』：不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神。星宇航空在技術與資源上全力支持，期間來回討論克服了諸多限制，加上我在美感上的堅持，合作起來是如虎添翼。能親手操刀這架巨大的Airbus A350-1000，有一種心想事成的感動，我們一起創造出一件與眾不同、真正會飛的藝術品，希望能讓世界感受到直擊心靈的驚艷。」

超寫實機械美學大師：「金屬與情感的交會點」

空山基的藝術主軸圍繞著金屬與情感之間的關係，將冰冷的金屬賦予溫度，與星宇航空的精神與體驗高度契合。飛機是金屬打造的機械，但它承載的是人類對飛行的渴望，將人們送往重要的地方：與家人相聚、與朋友重逢、或邁向下一段人生。科技讓飛行更快速可靠，而情感讓這段旅程有了意義。

STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554。（圖／星宇航空提供）

「堅持做自己想做的事情，做從來沒有人做過的事情！」空山基的創作信念如同星宇航空跳脫傳統航空公司框架、勇於創新的核心精神，當星宇航空得知空山基一直渴望創作世界上最大的藝術品，雙方決定將承載人類飛行夢想的飛機，轉化為「世界最大的藝術品」。

STARLUX AIRSORAYAMA真正的聯名，就像在戰場上一起作戰。

在這次合作中，空山基更以個人名義冠名，將代表航空的AIR融入日文姓氏SORAYAMA，創造出AIRSORAYAMA這個全新的聯名藝術標誌，足見其對此次合作的重視性。他親手操刀「STARLUX AIRSORAYAMA」聯名標誌與核心視覺。這不僅是跨界聯名，更是一場關於質感與感官的華麗冒險。對空山基而言，他認為真正的聯名「就像在戰場上一起作戰」，並不是每一次都能被稱為真正意義上的「聯名」，而是當品牌和藝術家成為持續緊密合作的命運共同體的時候，才是真正的聯名。

合作籌備初期，張國煒董事長親臨空山基老師位於東京的工作室。儘管語言不同，但兩人骨子裡那股「堅持做別人沒做過的事」的反骨基因，卻在初次見面時便點燃火花。那是無需言語的默契，更是對極致美學的共同偏執。雙方相約於成田機場觀機，看著飛機起降的瞬間，董事長心中有了定見：既然空山基老師六十載的藝術創作始終環繞著「金」與「銀」，那最好的致敬，便是讓這兩個純粹色彩，成為天空的絕對主角。這次合作不僅是一架飛機，更象徵兩位來自不同領域、同樣堅持不走他人既定道路的精神。

聯名標誌的設計，注入了空山基獨特的超現實金屬質感，將「STARLUX AIRSORAYAMA」字體轉化為如冷冽金屬般的璀璨質地，每一處轉角、每一道光影，都閃耀出航向未來的想像力；讓聯名標誌不再只是文字訊息，而是轉化為具備流動感與機械張力的藝術之作，這不只是字體的重塑，更展現出銳利、前衛且充滿未來感的視覺深度語言。

星宇航空今（27）日於東京時尚地標—表參道舉行盛大發表會。（圖／星宇航空提供）

核心視覺的部分，將其代表作機械姬與AIRSORAYAMA飛機結合。作品以湛藍為底色，象徵自由與無限可能，並內藏星宇航空的精神指標「北極星」作為指引之光，而機械姬腿上銘刻的「STARLUX」金環，更是金屬美學與品牌靈魂的最深邃連結。金屬光澤的機械形體在雲端翱翔，每一束折射光影在湛藍背景下折射出立體感與生命張力。在AI數位繪圖盛行的時代，空山基堅持手繪，將情感與自我表現刻入每一道金屬光影中。

劃破天際的極簡金屬美學，不只是飛機，更是一場橫跨雲端的空中藝廊展演。

星宇航空特別挑選兩架新世代Airbus A350-1000：B-58553、B-58554進行本次的創作，空山基以60年創作累積的視覺語彙金與銀，重新定義了飛機塗裝。長達72.25公尺的星宇航空A350-1000機身，成為空山基創作生涯中最大的畫布，也實現他在30年前於羅浮宮看到大衛《拿破崙加冕圖》時萌生的夢想——創作世界上最大的藝術品。

STARLUX_AIRSORAYAMA_空山基手稿-1。（圖／星宇航空提供）

這次合作籌備歷時3年之久，最大挑戰在於「色彩」——A350-1000碳纖維機身、航空法規與防雷限制，使金屬鏡面效果幾乎不可能實現。為重現空山基作品冷冽、液態般的金屬質感，雙方僅機身色調就反覆校對十餘次。最終，星宇航空在不影響飛安的前提下，與Airbus及頂尖塗料品牌Mankiewicz研發了數月，捨棄傳統純色噴漆，改以「高濃度特殊雲母」與多塗佈工法，成功讓機身呈現液態金屬般的層次與流動感，才讓空山基點頭。雙方以飛安為底、美學為武，在科技枷鎖中尋得藝術解方，成就雙方對工藝與完美共同堅持的「藝術品」。

兩架A350-1000機身採用空山基標誌性的金屬銀與金屬金光澤，「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」，一架以銀為主軸金為輔，一架金為主軸銀為輔，單機，是獨立成章的經典；雙機，則是並行於天際的藝術對話。搭配「AIRSORAYAMA」聯名標誌，精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層設計，讓優雅與力量在3維空間中完美交織，成就品牌靈魂的立體演繹。機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」（SORAYAMA Shark）意象，讓A350-1000化身為空中鯊魚，當飛機航向天際線時，由地面仰望則可感受到藝術機鋒利而充滿力量的線條，穿梭雲層。這兩架藝術機於3萬英呎高空，化身為宏偉的飛行藝術巨作，每一次飛行都是流動的藝術展覽。

核心視覺由空山基將其代表作「機械姬」結合飛機意象，在北極星的指引而出，腿部鐫刻的 STARLUX 金環鑲嵌著品牌靈魂，每一道流動的手繪光影，象徵對自由最深邃的視覺語言。（圖／星宇航空提供）

本次AIRSORAYAMA藝術計劃亦將搭配推出機上主題備品、安全影片，以及系列聯名周邊商品，讓藝術體驗貫穿旅程的每個環節。「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」、「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」預計於2026年第三季投入營運，星宇航空將持續為旅客打造深刻獨特的飛行體驗，在30,000英呎高空閃耀全球。

空山基是誰？

空山基出生於1947年，為全球當代最具影響力的藝術家之一。其開創的超寫實機械美學（Hyperrealist Robotic Aesthetics）以極度寫實的金屬質感描繪，將噴繪藝術（Airbrush Art）推向技術的極致。空山基的作品模糊了生物與機械、科技與情感的界線，精準捕捉金屬材質的光影反射與紋理細節，奠定了他在國際藝壇不可動搖的地位。

1983年，他出版了同名著作，正式向世界介紹了（Sexy Robot）系列。該系列將女性的人體美感融入機器人設計中，對此後大眾文化中的機器人形象產生了深遠影響。無論是保羅．范赫文執導的著名美國電影《機器戰警》的設計，還是服裝設計師提埃里．穆勒（Thierry Mugler）在1995年發表的時裝系列，都深受空山基作品的啟發，而這僅僅是其影響力的冰山一角。

空山基對全球時尚、設計與精品產業的影響極為深遠。1990年代，他參與Sony機器狗AIBO的概念設計，為這款劃時代產品定義了未來感的視覺語言。2019年，他與Dior男裝藝術總監Kim Jones合作，為東京大秀打造高達11米的巨型機械人雕塑，將機械美學帶入精品時尚的核心；2025年更為F1冠軍車手Lewis Hamilton打造專屬頭盔，是賽車運動與前衛藝術結合的巔峰之作。

音樂領域，空山基為傳奇搖滾樂團史密斯飛船（Aerosmith）設計《Just Push Play》專輯封面，2011年為The Weeknd專輯《Echoes of Silence》打造10週年專輯封面及音樂錄影帶；並在2024年與The Weeknd全球巡迴演唱會合作，打造超大型機械人舞台裝置。近期，其跨界觸角更延伸至全球流行天后Dua Lipa，為其《Radical Optimism Japan Tour Edition》打造日本巡迴演唱會限定專輯封面，以及前衛女團XG的視覺合作，親自為其單曲〈WOKE UP〉打造官方Logo。從藝術到設計、從時尚到音樂，空山基證明了機械美學作為一種藝術語言的廣泛可能性。

他的作品已被紐約現代藝術博物館（MoMA）、史密森尼博物館（Smithsonian）以及香港M+博物館列為永久館藏。此外，他的作品也廣泛參與世界各地的重量級展覽，包括紐約猶太博物館的《Unorthodox》、邁阿密的《Desire》、東京森美術館與新加坡藝術科學博物館的《宇宙與藝術》，以及2024年在洛杉磯舉行的《Post Human》等。並於今年3月14日起，空山基將於東京京橋的CREATIVE MUSEUM TOKYO舉辦其職業生涯中規模最大的回顧展——《SORAYAMA 光・透明・反射 -TOKYO-》。

