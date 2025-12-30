新／曹西平乾兒子抵殯儀館 哽咽：先處理後事

乾兒子Jeremy偕女友，神色哀戚抵達殯儀館配合相驗。（圖／東森新聞）





藝人曹西平昨天（29日）被返家的乾兒子Jeremy發現猝逝於三重住處，享壽66歲，檢警今天（30日）下午1時許，在新北市立殯儀館針對曹西平遺體進行相驗要釐清死因，乾兒子Jeremy偕女友，神色哀戚抵達殯儀館配合相驗。

事實上，曹西平與Jeremy的緣分始於已故助理阿凱的臨終託付，2011年阿凱因猛爆性肝炎病逝前，特別交代Jeremy要好好照顧曹西平，Jeremy從此信守承諾陪伴左右。

曹西平與Jeremy情同家人

對曹西平而言，這份情誼彌足珍貴。他曾因房產與債務問題與親生手足決裂，長年獨自生活。2022年旅居泰國時，曾因全身無力，被迫在地上爬行求救，深刻體會「孤獨死」的恐懼。返台後，Jeremy帶著女友同住，讓他動容直言，「謝謝這些八年級孩子願意跟我住，讓我死了都有人知道。」Jeremy也在7年前接連經歷喪母、喪兄之痛，兩人彼此扶持，情同家人。

雖然螢幕形象犀利，曹西平私下對Jeremy及其女友卻充滿柔情與照顧，Jeremy曾在節目上透露，曹西平因擔心兩人的通勤安全，每逢雨天便會主動塞錢讓他們搭計程車；知道女友愛吃家常菜，更會親自上市場買菜下廚，細心準備便當讓他們帶去公司。Jeremy也曾在節目中真情告白表示，「你還有我們，我愛你！」當場令曹西平淚灑攝影棚。

而曹西平在2002年遇到家中變故，兄弟們不願承擔貸款，甚至連父親一面都不願意見，讓曹西平痛斥，並表明自己和曹家人形同陌路，「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」也強調：「決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」

Jeremy今（29日）在曹西平臉書發文表示，因法律上並無父子關係，警方與相關單位無法讓他全權處理後事，他呼籲血親家屬出面授權，好讓自己送「四哥」最後一程，不願讓一生愛體面、怕驚擾的他面臨大體相驗或公告招領。



