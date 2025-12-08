新／曾是李登輝御醫！「台灣心臟研究先驅」連文彬逝世 享耆壽97歲

生活中心／陳慈鈴報導

連文彬（前右）年輕時曾擔任李登輝（前中）的醫療小組召集人長達11年。（圖／資料照）

台大內科名譽教授、醫療奉獻獎得主連文彬，過去曾是前總統李登輝的御醫，擔任醫療小組召集人11年之久。已經高齡97歲（虛歲99歲）連文彬，驚傳6日晚間逝世，家屬已在社群證實了。

家屬於社群發文悼念：「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。身為心臟科權威您這輩子救人無數，現在您一定去了天堂。您一路好走，我們都會想念您。」消息一出，許多人都很難過，也勸家屬節哀。

連文彬出生於1927年12月29日，自小家境清貧，但他靠著優異的成績，成功考上台大醫學院，並往心臟科醫師一途發展。不僅於台大醫院完成首例開心手術，還於台大醫院完成首例永久性心律調節器體內安裝，更被視為台灣心臟研究先驅，對台大醫院及台灣心臟領域醫學界貢獻非凡。

連文彬（左6）於2019年第29屆醫療奉獻獎中，榮獲「個人醫療奉獻獎」。（圖／行政院提供）

2019年第29屆醫療奉獻獎，連文彬榮獲「個人醫療奉獻獎」，時任行政院副院長陳其邁當時介紹他，畢生投入心導管研究，是極為受人敬重的醫界前輩，研究多重畸形重建手術，整合式顯微重建手術獨步全球。值得一提的是，連文彬在退休時還400多萬元的退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，只希望能替台灣培養出諾貝爾得獎者。

