新／最多住10天！監獄懇親宿舍申請資格、入住規定曝光

法務部矯正署針對表現良好的受刑人，可提出申請懇親宿舍與直系血親、配偶同住最多達10天。（圖／翻攝畫面）





港籍網紅Toyz日前遭爆已在獄中完婚，期滿後可避免驅逐出境，其實受刑人不僅可以在監獄完成登記，根據矯正署規定，只要是受刑人累進處遇達第一級和外役監受刑人，並在近一個月成績達9分以上，可申請與眷屬同住，以每月一次，7日為原則，有特殊事由更可申請延長1-3日，但實際了解，並不是每個矯正機關都配有懇親宿舍。

根據矯正機關網站上搜尋的資料「矯正機關常見收容問題Q&A」中載有，與眷屬同住相關事項中提到，各監獄累進處遇（註1）第一級和外役監受刑人，近一個月內得成績分數在 9 分以上，得准其於一定期間內與直系血親、配偶在指定之處所同住。

廣告 廣告

申請以每月 1 次， 每次不逾 7 日為原則，有特殊事由者，只要經監務委員會決議，每次得准延長 1 日至 3 日，換言之，最多可以同住達10天之久。

而懇親宿舍內有七項規定：(一)宿舍內設備應妥為保管，離開宿舍時，並應點交予矯正機關管理 人員，如有損壞或短少，應照價賠償。 (二)出入宿舍，應遵守啟閉時間。 (三)受刑人應按照作息時間工作、休息。 (四)宿舍內，不得有吸菸、賭博、飲酒或其他不正當之行為。 (五)不得持有違禁物品，私有財物應自行檢點保管。 (六)同住期間屆滿，即應按時離開宿舍，不得藉故拖延。 (七)與受刑人同住之眷屬應自備飲食。

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

