新／最帥大使又PO文！臉貼國旗戴墨鏡帥氣十足 分享技術團水果慶耶誕

被網友喻為帥到像AI合成的台灣駐馬紹爾群島大使徐蔚民又再臉書上PO照片發文了，這次他帶領台灣農技團成員參加當地的耶誕遊行，並且分享由技術團栽種的水果給當地孩子。徐蔚民帶著墨鏡、臉頰貼上國旗貼紙，還有留有鬍渣，帥度再度引發熱議。

台灣駐馬紹爾共和國大使館PO文參加當地耶誕遊行，台灣大使徐蔚民戴著墨鏡貼上國旗的照片，再度引發熱議。（圖／翻攝台灣駐馬紹爾共和國大使館臉書）

台灣駐馬紹爾共和國大使館臉書粉專發文，「12月13日，本館徐蔚民大使率領大使館、技術團同仁及熱情滿滿的志工們，一同參加熱鬧非凡的聖誕遊行，把滿滿的歡樂送給孩子們！」。文章中附上徐蔚民帶領大使館以及志工同仁參與當地的耶誕遊行，還準備了新鮮蔬菜和番茄發送給一起參與遊行的當地孩子們。

台灣駐馬紹爾大使徐蔚民帶領使館以及技術團、志工等參與當地耶誕遊行，並發送蔬菜水果。（圖／翻攝自台灣駐馬紹爾共和國大使館臉書）

台灣駐馬紹爾大使徐蔚民帶領使館以及技術團、志工等參與當地耶誕遊行，途中看到有人高舉我愛台灣牌子。（圖／翻攝自台灣駐馬紹爾共和國大使館臉書）

在遊行途中，還驚喜地看到有人高舉著「我愛台灣」的牌子，大使館表示「真的讓人又驚又暖，瞬間感受到滿滿的友誼與支持。」

日前近日徐蔚民在臉書上發出形象照，立刻在網路上迅速掀起熱議，有網友留言喊「帥到以為是AI照片」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「好像大明星」等。

近日徐蔚民照片一出，立刻在網路上迅速掀起熱議。（圖／翻攝自中華民國臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書）

