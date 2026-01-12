新／會怕？川普稱伊朗已主動聯繫美國談判 「他們已經受夠被美國揍」

編譯張渝萍／綜合報導

根據美聯社快訊更新，美國總統川普表示，在他因伊朗政府鎮壓示威者而威脅採取行動後，伊朗已主動聯繫美國，並提出要談判。

美國總統川普表示，在他因伊朗政府鎮壓示威者而威脅採取行動後，伊朗已主動聯繫美國希望談判。（圖／翻攝自X）

快訊指出，川普在空軍一號上對隨行記者表示，他的政府正在與德黑蘭磋商安排會面事宜，但川普也警告說，隨著伊朗死亡人數的報導不斷增加、政府持續逮捕抗議者，他可能必須先採取行動，「我認為他們已經受夠被美國揍，伊朗想要談判。」

伊朗對全國抗議活動的鎮壓已造成至少544人死亡，且因政府封鎖網路阻礙恐怕死亡人數還會更多。同時，德黑蘭警告稱，如果美國動用武力保護示威者，美國軍方和以色列將成為「合法目標」。

