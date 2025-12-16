新／本土電梯王！都更社宅熱！崇友電梯需求大爆發

財經中心／師瑞德報導

全台最大本土電梯業者崇友實業(4506.TWO) ，受惠新梯、維保及汰舊換新三大業務成長，連續七年營收獲利創新高。總經理游本立表示，受惠都更與社宅需求，目前在手訂單處於高檔，足以支撐未來三年營運成長動能，前景審慎樂觀。（圖／記者師瑞德攝影）

全台最大本土電梯龍頭崇友實業（股票代碼：4506）近年營運表現氣勢如虹，憑藉著長期深耕台灣市場的堅實基礎，成功整合「產品×技術×服務」價值鏈。受惠於旗下新梯銷售、老舊電梯汰舊換新、以及維修保養等三大核心業務動能同步增溫，崇友已連續7年整體營收、獲利屢創歷史新高紀錄。崇友總經理游本立今日表示，目前整體在手訂單已站穩高檔水準，能見度足以支撐未來三年的營運成長動能，對於未來發展維持審慎樂觀態度。

廣告 廣告

都更、商辦、社宅需求三箭齊發 奠定長期成長基石

游本立指出，觀察國內市場趨勢，都市更新、老舊住宅重建以及危老改建案件持續增加，加上政府積極推動社會住宅供給政策，以及企業購地興建總部與新建商辦大樓的需求熱絡，這些因素都為電梯市場帶來強勁的剛性需求。

崇友憑藉著扎實的在地化製造能力、穩定的供應鏈管理與專業的技術團隊，成功掌握住宅、商辦、醫療及公共建設等多元應用場域需求，帶動近三年接單量持續維持在高檔水準，為後續的營運成長奠定了有利的基石。

雙品牌策略奏效 導入AI、IoT與PM馬達驅動技術升級

在品牌與技術策略上，游本立表示，集團全力推動「堅尼西斯」與「崇友」雙品牌升級策略。其中，「堅尼西斯」品牌積極鎖定商用與高階住宅市場，拓展高樓層案源布局，以滿足市場對高規格電梯快速成長的需求。

技術研發方面，崇友持續深化實力，致力於打造兼具安全、效率與智慧化的整合型解決方案。具體成果包括開發每分鐘速度達360米的超高速電梯、導入AI派車演算法以大幅提升大樓運行效率，並透過IoT遠端監控技術強化維保即時性與系統可靠度。此外，崇友也積極投入雙層電梯開發，並推廣環保節能的PM永磁式同步馬達等創新應用，持續提升品牌技術含金量。

決勝核心在「人才」 祭出高薪福利與成果共享留才

「電梯業最重要的核心是人，唯有穩定的人才與專業技術，才能確保電梯運行安全、維保品質與長期服務能力。」游本立強調，崇友的高妥善率與高服務品質口碑，仰賴的是全台布建的服務據點與24小時機動支援網絡，確保客戶在突發狀況下可迅速獲得協助。

為了強化安裝與維保量能，構築堅實的技術護城河，崇友近五年來持續擴大人力招募，並積極推動制度化培訓與資格認證制度。在留才策略上更是全面強化，包含提供具市場競爭力的薪資、優化年終獎金與福利制度，並落實營運成果共享理念，有效提高員工向心力與留任意願，鞏固專業技術團隊。

前11月合併營收達56.46億元 年增13.25%續寫新猷

在具體業績表現上，崇友今日同步公布2025年11月合併營收為新台幣3.62億元，單月較去年同期減少36.53％，主因係受部分大型案件完工認列時程短期遞延影響，但並不影響全年整體營運成長趨勢。

累計2025年1至11月合併營收已達新台幣56.46億元，較去年同期成長13.25％，續創歷年同期新高紀錄。顯示在三大核心業務穩健推動下，集團整體營運基礎維持穩健強勁。展望未來，崇友將持續優化工程管理流程、放大智慧電梯與遠端維保的技術優勢，提升客戶黏著度與整體維保滲透率，持續鞏固在台灣電梯市場的領導地位。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

超額報酬的秘密！貝萊德AI「秒讀」萬份財報 揭秘華爾街巨頭「黑科技」

激情開售中！台北市區「最後一塊國家級鑽石地」 總底價66.8億標到賺到

房市轉冷不怕！冠軍磁磚神技 小宅用大磚秒變「豪宅」！

納稅人注意！憑單申報三大風險示警 做錯這「一」步虧大了

