新／東京JR站旁傳命案！鐵軌旁驚見「腐爛無頭屍」

國際中心／游舒婷報導

驚悚！日本東京町田市今（10）日接獲通報，指稱鐵道路線附近發現一具「沒有頭部的遺體」，目前警方已介入調查。由於遺體出現嚴重腐敗情形，目前無從得知任何身分資訊。

東京JR橫濱線町田站與古淵站之間的鐵軌發現無頭屍。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據警方說明，10日上午10時30分左右，有目擊者在町田市森野一帶、JR橫濱線鐵軌附近發現異狀，隨即撥打110報案，後續警方到達現場搜查，竟在現場搜出一具無頭屍體。調查人員指出，該具遺體已出現腐敗情形，且缺少頭部，目前尚無法確認性別等基本身分資訊。

日本警視廳表示，事發地點位於JR橫濱線町田站與古淵站之間，為住宅密集的鐵路沿線區域。將加速進行身分確認作業，並同時從刑案、意外事故及自殺等各種可能性方向展開調查。

