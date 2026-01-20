新／格陵蘭議題掀歐美關稅戰 美股開盤道瓊下挫725點

美國與歐洲因「接管格陵蘭」展開新一波的關稅戰，金融市場也出現影響。（示意圖／Unsplash）





美國與歐洲因「接管格陵蘭」展開新一波的關稅戰，金融市場也出現影響，根據《CNBC》報導，美股於台灣時間今（20）日22時30分開盤後，道瓊一度下跌725點，跌幅約1.5％，標普500指數下跌1.3％，那斯達克指數也下跌1.5％。

接管格陵蘭議題

格陵蘭情勢升高、劍拔弩張。美國北美航太防衛司令部今（20日）表示，派遣的軍機就快抵達，美軍位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地，進行規劃已久的活動，這被外界視為是川普政府實質的軍事威脅。川普同時還傳訊息給挪威總統抱怨，表示得強勢拿到格陵蘭，都是因為沒有拿到諾貝爾和平獎。

面對北約歐洲國家強硬以對，川普也祭出關稅制裁，還打算藉著參加本週的達沃斯世界經濟論壇，向歐洲盟友拋出其他方案，從租借格陵蘭99年，到當地民眾能拿到類似波多黎各的準美國公民身分，都是選項。

但川普的說法，格陵蘭民眾也不領情。上週末，格陵蘭與丹麥首都都發起大規模示威，抗議民眾還拿川普最愛的MAGA做文章，將「讓美國更偉大」改成「要美國滾開」。這場北極圈的全球權力拉鋸戰，短期內恐怕難以落幕。

