新／桃園市府旁男子墜樓！送醫不治 洽公民眾全程目睹





桃園今（17）日下午2點多發生墜樓案！一名年約30多歲的男子，自市府園區對面大樓頂樓墜落，由於當時正值上班時間，不少上班族和洽公民眾皆目睹整起過程，相當驚悚。警消到場時，男子還有些微意識，但在送醫搶救後仍宣告不治，目前現場已拉起封鎖線，詳細墜樓原因仍待釐清中。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明

快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治

新／台南嚴重車禍！機車撞到解體 1人慘死、1人命危

