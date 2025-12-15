新／桃園某國中女 S型走路殭屍抖...檢驗結果大反轉

桃園一名國中女學生，疑似在教室內吸食喪屍煙彈。（圖／東森新聞）





日前桃園一間國中的女學生，遭爆在教室吸食「喪屍煙彈」毒品。但沒想到案情大反轉，警方將當天「器具送驗」與「尿檢」後，居然全部呈現陰性反應，全案從「吸毒刑案」轉為未成年私用電子煙，後續將移給教育局輔導和衛生局裁罰。

回顧整起案件，8日上午第一節課時，一名女學生在教室吸食電子煙，被老師發現後立即沒收。不料下課時間，她竟跑到另一班級，在同學旁邊疑似吸食「喪屍煙彈」，誇張行徑當場嚇壞同學。當時校方與警方強調，女學生唾液初篩為陽性，後續將依規定啟動相關程序。

廣告 廣告

根據多名學生在網路上描述，該名女學生倒在他人旁邊，一邊吸煙一邊說出怪異言語，行為失控，讓同學嚇到哭泣、驚慌失措。更離譜的是，女學生事後在社群平台大剌剌承認喪屍煙彈是自己的，還語出驚人表示「如果被上銬記得幫我拍照」。沒想到現在案情大反轉，警方將當天「器具送驗」與「尿檢」後，全部呈現陰性反應，全案也從「吸毒刑案」轉為未成年私用電子煙。

更多東森新聞報導

走路詭S型狂抖！國中女教室吸毒嗆：上銬要幫我錄影發抖音

毒品入侵校園！ 女國中生抽喪屍毒嚇壞師生

又是毒駕！載通緝犯拒檢飆入死巷 4人狼狽落網畫面曝

