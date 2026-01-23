新／桃園龜山回收車撞垃圾車 釀1死6傷！撞擊瞬間曝光

回收車撞擊垃圾車。（圖／東森新聞）





桃園龜山區中興路今（23）日晚間6時許發生嚴重交通事故，一輛回收車追撞前方垃圾車，造成7人受傷送醫、其中1人送醫不治，撞擊瞬間曝光。

根據監視器畫面，一輛垃圾車停靠在路邊執行收運作業，後方回收車也暫停，不少民眾正站在車後倒垃圾，未料回收車直直向前衝撞，直接撞上前方垃圾車，垃圾車被撞得往前滑動，站在回收車上的清潔員也因巨大衝擊力重摔在車上。

回收車撞擊垃圾車，清潔員摔倒。（圖／東森新聞）

回收車駕駛昏厥 釀1死6傷

當時回收車正在執行資源回收作業，駕駛疑似不明原因昏厥，導致車輛失控追撞前方垃圾車。警消獲報後迅速趕抵現場，立即啟動大量傷病患機制進行救援，初步統計共有7人送醫，其中1名78歲邱姓婦人到院前心肺功能停止（OHCA），傷勢最為嚴重，其餘傷者多為骨折、撕裂傷或頭部、腹部疼痛等情形，7時37分院方急救無效，宣告死亡。

傷者包括52歲吳姓垃圾車駕駛冒冷汗送往聖保祿醫院、83歲丁姓女子右腿開放性骨折送醫、39歲黃姓男子右小腿開放性傷口及腹痛、61歲陳姓女子多處擦傷、31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛，以及一名52歲外籍女子頭部不適，分別送往多家醫院治療。

警方已封鎖現場進行採證，並將進一步釐清回收車駕駛昏厥原因及詳細肇事責任。

