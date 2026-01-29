新／標榜100%僅含4%！調查局偵破北市黑心橄欖油商

北市2間食用油品批發商，竟以1:25的比例，將低價芥花油混和橄欖油後販售，不法獲利高達1500萬元。（圖／翻攝畫面）





北市中山區2間批發商，為牟取暴利，自113年起，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，再添入低價芥花油混和裝瓶，假冒「100%PURE橄欖油」，批售給餐廳、食材批發商等商家，不法獲利高達1500萬元，本月20日，北檢指揮北市衛生局、調查局等單位，同步搜索2間公司、倉庫等地，逮捕負責人、員工共4人，訊後依詐欺、違反食品安全等罪移送，4人訊後以20萬到80萬元不等金額交保。

檢調人員發現芥花油和橄欖油空罐。（圖／翻攝畫面）

調查局嘉義市調查站接獲線報，經循線深入調查，發現北市中山區專營油類批發的國際有限公司黃姓及李姓負責人，為降低成本牟取暴利，於113年起自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，隨後載運至新北市深坑區倉庫，再於倉庫內將低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，於瓶身不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，以批發方式販售予餐廳食材批發商及手工皂材料行。

廣告 廣告

檢調查出，該公司以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油（即1比25之比例），再以簡陋機具設備自行混合後分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」、「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」標籤，藉以欺騙不知情之消費大眾，目前2間公司自113年迄今，已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元。

現場擺放大量低價芥花油。（圖／翻攝畫面）

案經嘉義市調查站報請北檢指揮偵辦，與調查局新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署、臺北市政府衛生局及新北市政府衛生局等單位共同組成專案小組，於115年1月20日同步搜2間公司、發貨倉庫及黃姓負責人、李姓負責人住居所等6處。

當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝）並分由臺北市政府衛生局及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

混和油品的設備。（圖／翻攝畫面）

經檢察官複訊後認黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工涉犯刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法第49條第1項等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以新臺幣（下同）80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

