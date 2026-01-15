新／標註警局、監控天氣！張文「2015/12」攻擊計劃書曝光

北檢今天公布張文的攻擊計畫，張文不僅標示警局、消防局，還清楚註記縱火、投擲煙霧彈與汽油彈的點位，更會監控天氣掌握人流動態。（圖／李俊賢攝）





1219案今天偵查終結，檢警調查發現張文為了籌畫這場無差別攻擊，透過上網搜尋鄭捷、隨機殺人、汽油彈等關鍵字，更搜索如何製作汽油彈、金屬劍器技擊等影片，其中張文所使用的長刀相當具殺傷力，另外張文計畫書詳載警局、消防局位置圖，更清楚註記縱火、投擲煙霧彈與汽油彈的點位，相當仔細。

檢警從張文雲端硬碟發現檔名為「2025/12」的攻擊計畫書，該攻擊計畫書由114年10月5日創建至12月16日，檢警檢視編輯或瀏覽資數共計61筆。

張文還搜尋相關「警察局」、「消防局」、 「臺北火車站板南線平面圖」，並下載「捷運台北車站立體導覽圖」電子檔，於地圖上標示預計投放煙霧彈、 凝固式汽油彈之位置，而編輯攻擊計畫書分頁1之攻擊 點位計畫。

警方調閱監視器更發現，張文在11月間親自實際探勘現場路線、觀察人流，註記犯案縱火或丟擲煙霧彈與汽油彈之點位，並規劃攻擊計畫書分頁2之時序計畫，並編輯攻擊計畫書分頁3之工具清單、數量，最後於16日晚間11時56 分許最後瀏覽攻擊計畫書之內容。

張文除了在114年1月起即整備犯罪用品及器具外，並自114年10月起即仔細、縝密規劃攻擊計畫書文件，且頻繁關注天氣預報，搜尋、瀏覽「聖誕節」、「人流」的資訊，足見張文早已預謀策畫這場無差別攻擊。

