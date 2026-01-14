新／沒撤離害19死？檢搜光復鄉公所 曾姓前承辦訊後遭限制出境出海

社會中心／花蓮報導

花蓮光復鄉去年（2025年）9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰堤，惡水吞噬民宅造成19人死亡、5人失聯的慘劇。針對外界質疑鄉公所「未及時發布撤離通知」涉及人為疏失，花蓮地檢署經長期蒐證，於今（14）日清晨發動大規模搜索，約談鄉長林清水及多名公所人員。經檢方漏夜複訊，曾姓前鄉公所承辦人員被認為涉嫌重大，諭知限制住居、限制出境及出海；鄉長林清水等人則仍在偵訊釐清中。

回顧這起重大災難，去年9月23日受颱風外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤溢流，洪水衝進光復鄉部落，許多居民在睡夢中逃生不及。事後家屬與受災戶痛批，洪水來臨前根本未接獲公所的撤離通知，認為是「人禍」導致悲劇。花蓮地檢署隨即分案，朝《刑法》過失致死及公務員廢弛職務釀成災害等罪嫌偵辦。

時隔3個月，檢調偵辦動作收網。今日上午7時，檢察官指揮調查局人員兵分多路，搜索光復鄉長林清水住處及鄉公所辦公室，查扣防災通報紀錄、撤離名冊等關鍵證物，並將鄉長林清水、秘書張源寶及曾姓前承辦人員帶回調查站訊問。檢方重點在於釐清當時中央發布撤離人數從275人暴增至1,800戶（逾8千人）後，公所內部的決策過程，以及為何未能落實「強制撤離」或「垂直避難」指令。

針對檢方大動作調查，光復鄉公所此前曾喊冤，解釋當時因颱風警報發布後，撤離人數預估落差極大，加上公所人力嚴​​重不足，且部分居民認為堰塞湖結構穩定不願離開，導致撤離作業困難。然而，檢方根據查扣資料比對，認為當時負責防災業務的曾姓前承辦人員涉有疏失，訊後依涉犯廢弛職務等罪嫌，諭令限制住居、出境及出海，成為全案首位遭強制處分的公務人員，檢調將持續擴大偵辦。

