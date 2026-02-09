新／泡麵碗當記號！北市刑大破全台最大「埋包」販毒集團

台北市刑大日前偵破以呂姓姊弟為首的埋包販毒集團，集團找來移工專門將海運來的毒品藏匿在山區，為了方便確認，移工還用越南泡麵碗當記號。（圖／翻攝畫面）





台北市警方去年在執行路檢時查獲毒品小蜜蜂，案經交由北市刑大溯源追查發現，有販毒集團透過移工「埋包藏寶」，將毒品藏匿在全台各山區和公園，為了方便同鄉辨識，還透過越南泡麵碗當記號，北市刑大日前發動12波同步搜索，於全台各地逮捕以呂姓姊弟檔為首的販毒集團共16人到案，查扣古柯鹼、大麻等各類總市值超過1億元的毒品，訊後依毒品罪嫌、組織等罪移送北檢，其中呂弟羈押，其餘犯嫌則以5到30萬元不等金額交保，上月底北檢起訴本案相關犯嫌。

偏遠山區埋包躲查緝 警出動無人機

北市警局刑事警察大隊偵五隊，去年2月接獲保大執行路檢勤務查獲毒品案件，透過一名毒品小蜜蜂溯源追查發現，以呂姓姊弟為首的販毒集團，透過通訊軟體Telgram向越南當地批發各類毒品，再透過海運方式偷渡來台。

警方在泡麵碗下循線挖出大麻膏。（圖／翻攝畫面）

為了躲避查緝，呂姓姊弟檔不僅將收貨人姓名填成移工越南名字，甚至還雇用2組移工，分別在竹、苗山區以「埋包、藏寶」方式將毒品藏匿，期間2組人還會將包裹轉移陣地，為了方便同鄉確認，埋包時還會用越南泡麵的泡麵碗當記號供辨識。由於埋包地點都在偏遠山區，警方還出動無人機隊勘查。

各大公園埋包出貨 還附照片座標

警方掌握呂姓姊弟檔，透過Telgram 應聘台籍嫌犯，將毒品透過「埋包藏寶」方式，藏於如北市塔城公園、士林區海光公園、板橋三民公園等處，甚至還會拍照並附上座標回傳，經查該集團運作期間已長達2年，埋包足跡更是遍布全台。

嫌犯埋包後拍照還附上座標。（圖／翻攝畫面）

集團勾結黑幫

專案小組於偵查期間發動12波同步搜索，執行勤務跨台北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化及高雄等地，除了逮捕集團首腦呂姓姊弟檔外，還逮捕竹聯幫仁堂洪嫌、天道盟太陽會錢姓成員、越南籍犯嫌5名及其他共犯，共計16人到案，成功瓦解販毒集團，重挫黑幫與外籍犯罪勢力的毒品流通管道。

警方攻堅破門逮人。（圖／翻攝畫面）

毒品市價超過1億元

這次共查扣古柯鹼200克、大麻（花、膏）逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5000包等各級毒品，並破獲毒品分裝工廠，總計市值逾新臺幣1億餘元。顯示該集團毒品流通規模龐大，對社會治安危害甚鉅。

警方查扣市值破億元的毒品。（圖／翻攝畫面）

全案經臺北地檢署偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例起訴集團呂姓首腦（經法院裁定延長羈押）。警方未來將持續深化科技偵查量能，以系統性追查販毒網絡之來源與去向，並斷絕黑幫勾結外籍人士之販毒勢力，全力守護國人身心健康與社會安全。

