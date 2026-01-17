即時中心／高睿鴻報導

今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。

劉沛滕說，今早各地天氣溫暖，北部高溫還有22至23度左右、中南部甚至可達25度；他進一步指出，大概直到下週一（19日），都會維持差不多的溫度。他表示，雖然下週一東北季風將稍微增強、導致迎風面地區的降雨量上升，但溫度降幅還不會很明顯；主要降幅將出現在下週二，首先受影響的北部地區，高溫也會落至僅剩18度左右。

廣告 廣告

而當天入夜之後，劉沛滕提醒，各地氣溫就會明顯下降，且預估下週三晚上至下週四期間，溫度可能降至最低點，尤其北部地區恐出現12至13度低溫。「所以下個禮拜，會出現明顯轉冷的過程，請大家注意溫度變化、做好保暖工作」，他說。劉沛滕接著強調，目前預估，此波冷氣團將至少影響到下週五之後；因此，下週末可能還在緩慢回溫的過程，氣溫仍相對較低。在那之後，冷空氣才會逐漸衰弱，讓溫度回暖。

快新聞／新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度

氣象署預報員劉沛滕。（圖／民視新聞）

至於降雨及雲層狀況，劉沛滕則分析，今早台灣上空雲層較多，西部主要是多雲到晴的天氣、東部則是有些水氣，不斷出現短暫性降雨。他繼續說，位處迎風面的東部地區，明天、後天降雨量將持續提升，特別是基隆北海岸、大台北山區會下更多雨。而到下週二以後，劉沛滕特別強調，屆時會有強烈大陸冷氣團影響，搭配迎風面的豐沛水氣，將製造出濕濕冷冷的天氣、各地氣溫也會急速下滑。

他重申說，東北季風正在逐漸地增強，因此明天的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地，多少會出現一些降雨；至於花東地區、恆春半島，也可能有零星雨勢。下週一以後，劉沛滕則說，東北季風繼續增強、變得更明顯，迎風面地區降雨也會再進一步上升，屆時大台北地區、基隆北海岸、宜蘭地區等，降雨的時間還有區域都將越來越多。

而到了下週二、下週三，劉沛滕表示，受到強烈大陸冷氣團全面侵襲，迎風面地區的降雨更將持續擴大，迎風面的基隆北海岸、大台北山區跟宜蘭地區，甚至恐出現局部大雨；就連整個新竹以北、東部山區等，下週二至下週三的降雨範圍也會比較大。

原文出處：快新聞／新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度

更多民視新聞報導

台北市長選戰白營遲無母雞 許甫向蔣萬安遞橄欖枝：歡迎輔選

南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光

蔣萬安連任「沒想像中穩」？藍營議長認了：民進黨這兩人實力很強

