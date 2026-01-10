新一波冷空氣南下！零度線壓境 低溫恐影響至1/14

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今晚起新一波冷空氣將南下報到，台北測站自2026一月起已連續十日達到至少大陸冷氣團標準，預計冷空氣影響將持續。今晨新竹關西出現攝氏3.9度極端低溫，成為平地最冷地區。

用美國（GFS）與歐洲（EC）模式資料表示，兩者從850百帕（約一千五百公尺）高度場來看，皆預測明天晚上零度線會壓境。（圖／觀氣象看天氣）

「觀氣象看天氣」引用美國（GFS）與歐洲（EC）模式資料表示，兩者從850百帕（約一千五百公尺）高度場來看，皆預測明天晚上零度線會壓境，換算後台北測站低溫約在12至13度之間，影響時間將延續至下周一。

粉專進一步分析，13日（二）至14日（三）期間，若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻效應會比較顯著，台灣各地依舊會出現較低氣溫。由於新一波冷空氣的高壓中心出海位置離台灣較近，加上台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原也會出現類似這幾天的個位數低溫。

「觀氣象看天氣」提醒，台南以北及宜蘭地區低溫大致介於13度上下，其中桃竹苗及彰雲嘉要留意10至12度低溫；高屏及花東低溫則介於14至15度之間。各地日夜溫差很大，民眾務必適時添加衣物做好保暖。

中央氣象署今（10）日發布低溫特報，並提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫特報。（圖／中央氣象署）





