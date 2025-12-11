新一波寒潮！ 陸立冬最強雨雪天 氣溫最多降16度

大陸迎來立冬以來最強的雨雪天氣，瀋陽鐵道積了大兩白雪。（圖／翻攝自微博＠沈阳铁路）





中國大陸迎來新一波寒潮，各地可能迎來立冬以來最強的雨雪天氣，預計部份地區氣溫最多驟降16度，河南已經出現暴雪，北京最高溫也只有零下3度，頤和園湖面提早結冰，新疆不僅整夜降雪，河面上也出現美麗冰花。

大風大霧的風吹雪天氣，讓道路的能見度降低，駕駛都必須減速慢行。中國新疆從10日開始大範圍雪，連續下了一整晚，影響各地交通出行。

新疆民眾：「這是咱們2025年裡面最大的一次（降雪），把帽子鞋子穿好，把手套戴好。」

央視新疆記者：「積雪厚度基本上超過了10公分，而路面的積雪又更厚了。」

大雪持續下，當地緊急出動十幾輛除雪車掃街，才能免強維持主幹道的道路通行，而在新疆的特克斯河，清晨的陽光灑落穿透河面，大面積冰花隨著潮水波動聚集，又再慢慢凝結成冰，宛如大自然的美麗畫卷。

受到這波寒潮影響，從10日開始，中國大陸多地迎來立冬後的最強雨雪天氣，有駕駛因此半路打滑，需要員警幫忙。

新疆駕駛：「車在這個上坡路上打滑嚴重，交警同志辛苦的幫我們推車，又是（輪胎）放氣。」

新一輪寒潮，先是新疆內蒙明顯降溫，之後由西往東推進，甘肅、陝西、河南都可能出現今年下半年的最低溫，河南鄭州普遍降下大到暴雪。鄭州民眾：「今年河南終於要迎來第一場雪了。」

部分地區可能氣溫大跳水，一下子降溫16度，北京最高溫也可跌至零下3度，頤和園裡的昆明湖都結上薄冰。

北京頤和園工作人員：「今年昆明湖（結冰）比往年還要提前幾天，目前昆明湖這個冰面的厚度能達到3公分左右。」

這波寒潮範圍大強度高，預計要到13日之後才會開始減弱，各地都得注意嚴防相關災害。

