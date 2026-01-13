新一波強冷空氣下周二南下！粉專示警「挑戰寒流」 越來越冷影響時間長

▲ 圖／翻攝台灣颱風論壇─天氣特急

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

隨著大陸冷氣團減弱，今(13)日白天氣溫稍回升，但日夜溫差大，氣象署也針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣7縣市發布低溫特報，今晚至明(14)日上午局部地區恐下探10度以下低溫。氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」則示警，下週二預計有新一波強冷空氣南下，威力可能直逼寒流等級，而且越後面越寒冷，影響時間長，請大家注意。

廣告 廣告

氣象署指出，今天大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及金門有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約16至18度。離島包含澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至16度。另外，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。

「台灣颱風論壇─天氣特急」則提醒，下一波強冷空氣預計在下週二開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流，屬性為先濕冷後轉乾冷的類型，透露天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受，這個趨勢目前相當穩定，但還有些微調整空間，北台灣的朋友好好把握本週相對舒服的天氣，並PO出歐洲模式下週三(21日)的夜晚溫度分布圖，只見台北降至11度、高雄則18度。

氣象署10日報也指出，下周二(20日)至四(22日)冷空氣有增強趨勢，各地氣溫持續下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

原始連結







更多華視新聞報導

冷氣團及輻射冷卻影響全台偏冷 17縣市低溫特報

強烈大陸冷氣團來襲！低溫下探9度 今晚起「氣溫溜滑梯」冷到周末

寒流襲！今晨新竹關西3.9度 下半天冷氣團再報到

