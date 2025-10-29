新一波東北季風來襲！北部明晚轉涼 週五清晨下探1字頭
天氣要回溫了？根據氣象署最新預測，明（30）日白天東北季風將要減弱，北台灣高溫將會回升到28度，但到晚上時東北季風增強，溫度又會轉涼，且水氣增多，到週末時北部清晨可能下探19度，提醒大家留意氣溫變化。
氣象署指出，明日白天東北季風將會減弱，白天除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區天氣還算穩定，當中北台灣高溫會回升到28度，外出活動相當舒適。
明天天氣會稍微回溫，晚起北東轉雨。圖／翻攝自中央氣象署
不過氣象署提醒，到了晚上起東北季風增強，水氣會增多，「晚上先從北部開始降雨，到了週五（31日）逐步擴大到東半部地區，並以北部、宜蘭最為陰雨，至於中南部仍然是多雲到晴的穩定天氣。」
週五時北部及宜蘭的氣溫也會下降，到了週末，北部宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼，溫度約21-23度，提醒民眾適時調整衣物，不要著涼。
氣象署也表示，沿海空曠地區、離島要留意強陣風，風浪也會變大，海邊活動請注意安全，而這波東北季風則預計將在11月4日逐漸減弱，屆時氣溫又會明顯回升。
責任編輯／陳俊宇
