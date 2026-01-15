新／泰山公寓竄惡火 屋主喊「電器燒起來」...樓上住戶慘遭濃煙封路

社會中心／新北報導

起火點位於4樓，導致上方5樓的分租套房住戶逃生路線受阻，一度受困屋內，情況危急。(圖/翻攝畫面)

新北市泰山區今（15）日晚間驚傳住宅火警！位於明志路三段的一棟公寓，於晚間6時許突然竄出火舌與大量濃煙。起火點位於4樓，導致上方5樓的分租套房住戶逃生路線受阻，一度受困屋內，情況危急。新北市消防局獲報後火速趕抵現場灌救，迅速撲滅火勢並引導住戶疏散，其中一名住戶因吸入濃煙預防性送醫，所幸無生命危險。

消防局指出，火警發生當下，大量濃煙順著樓梯間向上竄升，由於該棟公寓5樓隔成多間出租套房，不少租客發現視線不清、煙霧瀰漫，不敢貿然開門逃生，只能躲在房內打電話求救。勤務中心接獲多通報案電話，立即派遣大批警消人車趕赴救援。

消防人員抵達後發現起火戶大門未關，立即佈署水線進入射水，火勢在短時間內即獲得控制並撲滅。隨後搜救人員戴著呼吸器逐層搜索，將受困於5樓的房客逐一引導下樓。其中一名住戶雖意識清楚，但因有些微吸入性嗆傷，救護人員為求謹慎，將其預防性送往醫院檢查。

據起火戶屋主向警方表示，當時他在屋內發現某個電器突然起火燃燒，見火勢無法控制便立即自行逃出並報案。消防鑑識人員初步研判，起火原因疑似為老舊電器或線路故障所致，但確切起火點及詳細原因仍待火調科進一步調查釐清。警消也呼籲，冬季使用高功率電器應注意用電安全，並定期檢查家中線路，以策安全。

