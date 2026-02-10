新／涉以少報多詐領補助！高金案陳姓廠商移送北檢複訊

南部中心／劉尹淳、鄧山田 高雄市報導高雄市刑大日前偵辦轄內竊盜案時，發現一間連鎖賣場連續遭竊，進一步追查更發現，疑似都是同一名宋姓男子所為，宋男偷遍高雄、台南、台中，共犯下14起竊盜案，害店家損失近百萬元，接著他還把贓物放上網路販賣，等於不花一毛錢，還額外賺取贓款。員警搜證完見時機成熟，到宋嫌位在台南的租屋處破門逮人，當場查獲大量的化妝品精華液、刮鬍刀、洗髮精等，以及5200元贓款。（圖／翻攝畫面）畫面中，黑色上衣的男子，在陳列櫃前蹲下，拿了一罐商品後，居然直接往後背包裡塞，接著到另外一間門市，也如法炮製，以相同的手法偷竊。之所以發現男子偷竊行為，是因高雄市刑大，日前針對轄區的竊盜案進行調查，發現一間連鎖賣場連續遭竊，架上的商品時常不翼而飛，深入追查鎖定一名宋姓男子涉有重嫌。宋嫌利用在網路開設賣場，簡介聲稱經營超過9年，五千則以上評價，保有五顆星，藉以取信顧客，等到有人下單，他就到連鎖賣場偷商品。（圖／翻攝畫面）警方一查，發現37歲的宋姓男子，不只在高雄犯下5起竊盜案，台南、台中也有犯案足跡，員警搜證完見時機成熟，到宋嫌位在台南的租屋處破門逮人，當場查獲大量的化妝品精華液、刮鬍刀、洗髮精等，以及5200元贓款。高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬表示，經深入清查，犯嫌行竊足跡遍及中南部，受害商家十數家，商家總計損失近百萬元。偷來的商品，價格從幾百元到上千元都有，原來宋嫌利用在網路開設賣場，簡介聲稱經營超過9年，五千則以上評價，保有五顆星，藉以取信顧客，等到有人下單，他就到連鎖賣場偷商品，接著放上網路轉賣，等於根本沒花一毛錢，還額外賺取贓款。高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬表示，竊嫌犯案前會搭乘火車換乘計程車，再步行繞行巷弄小路，犯案後也是先徒步繞行巷弄小路後，再行搭乘計程車逃逸，刻意製造多處斷點，企圖藉以規避警方查緝。以為神不知鬼不覺，但犯案手法全被錄下，這下宋嫌不僅被依竊盜罪送辦，警方也要針對賣場的販售明細，擴大追查。原文出處：連鎖賣場接連遭竊！疑同一人犯案 還將贓物上網販售賺贓款 更多民視新聞報導女子家中遭竊急報警 小偷不拿金項鍊「反拆走1物」她笑：太不專業一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元高雄左楠議員選情有變！民進黨帥氣新秀退選 薛兆基也宣布退黨

民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言