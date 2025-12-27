新／深夜強震撼全台 外籍遊客首次訪台24層高樓搖晃嚇傻稱別再來

國際中心／記者彭光偉

台灣27日晚間11點多發生芮氏規模7強震，震撼全台，有不少在台灣的外國遊客也嚇得在X上發文。英國新創公司EnterpriseAlumni執行長Emma Sinclair首次訪台就遇到大地震，人在24樓的她感受到大樓劇烈搖晃，在X平台上發文稱不想再體驗一次。

Emma Sinclair發文說原本在台北過一晚而且是首次訪台覺得很興奮，但沒想到就遇上了全台強震，但沒想到下榻24層高樓感受到劇烈搖晃，這種經驗完全不想再來一次。

另一名訪台遊客Sriam Krishnan也在X上發文表示，剛入住飯店就遇到了台灣強震，整座建築搖晃將近一分鐘，這是最糟糕的體驗之一。他還提到，當他致電給飯店櫃檯確認安全狀況，櫃台人員竟然跟他說「這很正常，可以去睡覺了。」

