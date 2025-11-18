新／滅火未果！日外務省赴中協商 中方態度仍強硬：高市應收回言論

編譯林浩博／綜合報導

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，17日晚間遠赴中國北京，試圖為中日緊張降溫，但18日雙方交涉未果。據中國官媒新華社報導，中國外交部亞洲司司長劉勁松，在會面中保持強硬態度，就日本首相高市早苗的涉台言論，再度提出嚴正交涉。中國外交部發言人毛寧在當天例行記者會上也重申，高市應收回「錯誤言論」。

日本首相高市早苗的挺台言論，引爆了與日本的外交風波。18日日本與中國的外交高層磋商未果，中方仍要求高市收回言論。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

自從高市7日明確表態，中國若對台動武，日本可能就會出動自衛隊，北京就瞬間炸鍋，雙方摩擦越演越烈。

中國這邊動作頻頻，從一開始8日由外交部怒批「粗暴干涉內政」，同一天中國駐大阪總領事薛劍甚至放話「斬首」高市，14日凌晨又兩年來首度召見日本大使抗議，要求收回言論，當天稍晚還大動作示警國民避免赴日旅遊。隨後還發出日本留學預警，官媒更是天天痛批高市。

17日毛寧再要求日方「懸崖勒馬」，敦促收回言論，否則「玩火自焚」。

日本則啟動損害控管模式，由金井正彰17日飛往北京磋商，向中方解釋高市言論並不代表日本國策轉變，希望中國停止再有損害兩國關係的舉動。另外，有鑒於中國仇日情緒高漲，日本駐中國大使館罕見發布「安全對策」，提醒在當地的國民注意自身安全。

