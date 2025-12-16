新／澳槍手擁自製IS旗、曾赴菲律賓 總理讚敘裔男制伏槍手「澳洲之光」

編譯張渝萍／綜合報導

澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘周日（14日）發生嚴重槍案，造成至少15死。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（16日）前往醫院探視勇敢制伏槍手的民眾，稱讚他是澳洲人的榜樣。

而新南威爾斯州長和警方正舉行記者會，指出槍手在車上放有兩面自製的恐怖組織「伊斯蘭國」旗幟，以及他們上月才去菲律賓，但動機仍在調查中。

澳洲邦迪海灘槍擊案現場，嫌犯所遺留的汽車赫見伊斯蘭國旗幟。（圖／翻攝自X平台 @LeMediaPolitiFR）

43歲敘利亞裔男勇制伏槍手

《衛報》報導指，稍早艾班尼斯前去醫院探望勇敢制伏其中一名槍手的43歲民眾阿麥德（Ahmed al-Ahmed）。艾班尼斯表示，阿麥德是所有澳洲人的榜樣，「是我們國家最優秀的人」。

艾班尼斯向媒體說，阿麥德是敘利亞裔，他的父母正好兩個月前特地從敘利亞前來探望，受訪時表示歷經這樣的事讓他們感到害怕，但也為兒子的舉動感到自豪。

43歲敘利亞裔的阿麥德日前勇敢上前制伏槍手，成為澳洲英雄。（圖／翻攝自X平台 @AnastasiaRoya20）

他表示，事發當時，阿麥德只是和家人朋友一起去海灘玩，「他當時只是想買杯咖啡，就這麼簡單，結果卻目睹人們在他面前被槍殺的慘況。他決定挺身而出，他的勇氣激勵所有澳洲人，他人真的非常謙虛。」

槍手車內有兩面自製IS旗幟

新南威爾斯州警察局長藍永（Mal Lanyon） 表示，警方在槍手車內找到兩面自製「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）旗幟，「這輛登記在年輕男子（槍手）名下的車輛有簡易爆炸裝置，還發現內部有兩面自製的伊斯蘭國旗幟」。

藍永並稱他們上個月曾前往菲律賓，「他們去菲律賓的動機與目的，以及在菲的行蹤仍在調查中。」

州長為警方行動辯護

而對於外界質疑警方未提供猶太社區活動足夠的安全保護，新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）忍不住跳出來說話，為警方辯護。

明斯表示，「我認為，作為新南威爾斯州州長，回應這些問題很重要。新南威爾斯州警方展現了勇氣與操守。他們在行人天橋上以手槍與槍手交戰，沒有後退一步。」

明斯稱，嫌犯持有長程步槍，而新南威爾斯州警員擊斃其中一人、擊傷另一人，挽救了許多人的生命。

州長：警察是正面中彈！

目前有兩名警員正在新南威爾士州的醫院接受加護治療。他強調：「他們不是在逃跑時從背後中彈，而是正面中槍。很抱歉我必須如此直白地描述，但若有人暗示新南威爾斯州警方沒有履行對本州人民的責任，這樣的說法應予以否定，因為它與事實不符。」

此外，明斯還強調將推動最嚴格的槍枝法案。

警方否認情報失誤

而對於是否為情報失誤，導致未能積極掌握恐怖份子行蹤時，警察局長藍永（Lanyon）否認，「就我所知並非如此，我也不認為這是一起情報失誤。我們現在談的是事後回顧。」他表示事件發生後將會展開徹底調查，目前正在蒐集相關資訊。

在這起駭人聽聞的犯罪發生之後，將會展開徹底調查。新南威爾士州警方與澳洲聯邦警察（AFP）都致力於此。我們正在事件發生後蒐集相關資訊。

警：槍手效忠的是恐怖組織而非某個宗教

澳洲聯邦警察專員巴雷特（Krissy Barrett）稍早發言指出，槍手「效忠的是一個恐怖組織，而不是一種宗教」。

澳洲邦迪海灘槍擊事發當時，圖為兒子槍手、24歲的納維德。（圖／翻攝自X平台 @Sharis_Hashmi）

初步證據顯示，這是一起一對父子受伊斯蘭國啟發犯下的恐怖攻擊，目前沒有證據顯示有其他人士涉案，但鑑於調查仍在初期，我們提醒這一判斷未來可能有所改變。她強調，這些都是恐怖組織的行為，不是某個宗教的行為。

