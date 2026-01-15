新／熱衷「Ryona」！張文犯案前曾下載越南屠夫分屍照

檢警調查張文自110年起就開始搜尋「隨機傷人」關鍵字，這兩年更擴及謀殺、汽油彈，不僅如此張文熱衷搜尋「Ryona」 ，在犯案前更曾下載「越南屠夫」分屍照





1219無差別攻擊案今日偵結，張文因死亡獲不起訴，檢警調查張文自110年起就開始在網路上搜尋「隨機傷人」等關鍵字，這兩年更擴及謀殺、汽油彈乃至虐童，甚至關注國內外新聞事件和議題探討，檢警還發現，張文熱衷搜尋「Ryona」 類型的影片，更在犯案前曾下載「越南屠夫」分屍案相關照片，種種行為加劇他無差別攻擊的意念。

檢警公布張文殺人計畫。（圖／李俊賢攝）

檢警在查扣相關證據內發現，張文在110年10月29日至111年3月10日間開始搜尋「隨機傷人事件」關鍵字，另於113年6月至114年12月間，針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型之 新聞事件或議題探討達1810筆 。

廣告 廣告

檢警發現張文幾乎每月均會重複觀看相關類似鄭捷事件，新聞議題之探討，亦長期關注有日本、美國、瑞典及澳洲等國所發生隨機槍擊或殺人，等多人死傷之無差別攻擊事件。

另外張文還十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona」 類型（Ryona【リョナ】係源自日本網路文化，指以觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮之內容）有關之內容（累計6315筆），甚至於114年9月 1 日創建「越南屠夫」分屍兇殺案件之「Dead」資料夾， 下載存有上開新聞事件分屍殺人之照片，加劇隨機殺人 或無差別攻擊之意念。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／性侵女兒348次！北捷前小隊長輕生亡

股票淪壁紙！廷鑫興業廠房遭法拍 董座羈押禁見

海軍失聯後「漂屍港邊」 最後通話曝...父母悲痛認屍

