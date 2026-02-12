新／特赦悶死癱兒8旬婦 賴總統發文：回應個案人道處境

賴清德總統今（12日）正式批示特赦8旬婦人。（圖／翻攝自賴清德臉書）





台北市8旬婦人林劉龍子獨自照顧小兒麻痺癱兒長達51年，2023年間心力交瘁，加上確診新冠肺炎後擔心自己離世後兒子無人能照顧，親手了結愛子性命，一審被依殺人罪判處2年6月。賴清德總統今（12）日依《憲法》及第40條及《赦免法》第3條前段規定，正式批示特赦，免除發監執行，賴總統也發文指出，本案未有實際執行刑罰的必要性，在審慎考量後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，回應個案人道處境。

總統臉書全文

今天，我依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以「免刑不免罪」的特赦方式，免除發監執行。

林劉女士長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過五十年。2023年間，在她確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化且高齡、高壓下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

本案經由司法審理，已於今年1月16日定讞。由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、《赦免法》主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已經沒有實際執行刑罰的必要性。我在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已經上路，我們將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。也誠摯希望，促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。

