新／狡猾張文！竟監看媒體直播 更改殺人計畫

1219無差別攻擊案今天偵查終結，檢警調查發現，張文在犯案過程中曾經已平板觀看媒體直播掌握警察動向，圖為張文犯案前掌勘畫面。（圖／翻攝畫面）





今天下午北檢召開1219無差別攻擊案偵查結果記者會，會中除了交代張文的犯案動機外，更掌握到張文在犯案逃逸過程中，竟然還以平板電腦監看媒體直播，來掌握警方偵查動態，進一步原本規畫好的計劃，相當狡猾。

檢警調查發現，張文在捷運北車站實施攻擊後，當日下午 5 時 58 分至6時2分，自旅館步行登上捷運中山站1號出口景觀平台查看現場狀況，並於下午6時2分至6時33 分，返回旅館重新整備。

張文以iPad Air觀看新聞媒體就捷運臺北車站事件之直播報導，變更原定以手推車攜帶凝固式汽油彈在誠品南西店等處大量投擲之構想，重新隨身配備前所購入之長刀2把、匕首2把等物品，僅攜帶煙霧彈3顆 及凝固式汽油彈6瓶後再繼續犯案。

