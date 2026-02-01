新／玉山下雪了！片片雪花降落如畫 氣象署曝「5高山」急凍低於零度

生活中心／林奇樺報導

受到大陸冷氣團影響及華南雲系東移，北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，中部地區下半天之後降雨也越來越明顯，南部及花東地區有局部短暫雨，3千公尺以上高山也有降雪機率。就在稍早，玉山氣象站下雪了，片片雪花降落，看起來相當夢幻。

新／玉山下雪了！片片雪花降落如畫。（圖／翻攝畫面）

根據氣象署觀測，今日有不少高山觀測站出現0度以下低溫，包括奇萊稜線、桃山、玉山、雪山圈谷以及玉山風口，其中玉山風口最低，為-3.5度。

由於水氣足夠加上溫度夠低，今日下午5點20左右，玉山觀測站也開始降雪，可以看見雪花落在樹上，雖然雪花大小其實並不太大，但「萬綠叢中點點白」還是相當明顯。

