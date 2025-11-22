新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣
立法委員王世堅近日因網友創作的歌曲「沒出息」在中國大陸竄紅，日前又傳出他「人已赴中」的謠言。王世堅今（22日）發布聲明強調，近期網路上流傳許多與他相關的不實影片，甚至還有以AI生成的假言論。他嚴正澄清：「我一直都在台灣，未來也沒有前往中國的相關計畫。」呼籲民眾不要被假訊息誤導。
王世堅在臉書發布聲明指出，近日在抖音、YouTube等平台流傳多部與他相關的不實影片，甚至包含AI生成的假言論。他嚴正表示，自己從未使用過這兩個平台，也從未在上面上傳任何影片，強調那些「都是假的」。
他進一步說明，部分影片更利用AI偽造成他「已前往中國大陸」的畫面與言論，對此他鄭重澄清：「阿堅在此嚴正澄清：我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」並提醒民眾，他本人僅使用Facebook與Threads兩個社群平台。
王世堅在聲明最後呼籲，若民眾在其他平台看見與他相關的不實資訊或假影片，「請大家動動手指幫忙檢舉下架」並提醒民眾務必提高警覺，以免遭到錯誤訊息帶風向。
網路上流傳的AI合成影片中，畫面顯示疑似王世堅手持手機自拍，並說出：「我來大陸不像館長有大幫，我自己拍」，還聲稱「我是綠營的人，大陸人肯定不歡迎」，強調是以個人身分赴陸。然而影片中的口音不自然、語氣僵硬，畫質也相當模糊，明顯是利用AI技術生成的假影片。
更多東森新聞報導
綠營需自己選北市？ 王世堅「嚇」喊：差點寫錯字
徐國勇點王世堅是綠營戰北市長好人選 蔣萬安「笑而不答」
綠2026王世堅戰北市？徐國勇：其中一位「好人選」
其他人也在看
網傳去中國 王世堅駁斥AI假影片：沒去中國也從來不用抖音和YT
民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指王身處中國，王世堅今（11/22）天在臉書發文駁斥相關內容，表示這是AI生成的假影片，他一直都在台灣，未來也沒有規劃去中國，而且官方社群帳號只有Facebook跟Threads。太報 ・ 16 小時前
游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜
民進黨立委王世堅被民進黨秘書長徐國勇點名選台北市長，王世堅說被嚇一跳差點寫錯字，游盈隆也點名，民進黨要贏台北市，可能要提名前總統蔡英文。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民視 ・ 18 小時前
遭AI偽造「低調赴中拍片」 王世堅「嚴正聲明」：不用抖音也沒去中國！
民進黨立委王世堅今（22）日發文指出，抖音及YouTube 上出現許多關於自己的不實影片，稱他低調赴中國拍片，「我王世堅不用抖音及YouTube」。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部一一三年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部在臺北車站舉行頒獎典禮，新北市政府由消防局陳崇岳局長代表領獎，此次除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里賴宗福里長與三芝區古庄里葉秋蓮里長則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市政府進行企業防災合作的信義房屋股份有限公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。新北市自一一二年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。新北市已有三百二十八處防災社區及七十九處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達五百九十二家，防災士人數一萬四千三百九十二人，各項成果皆居全國之冠。市府也積 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
港府：立法會投票時間延長 不等於更多人投票
（中央社台北22日電）香港立法會將於12月7日改選，中央社 ・ 16 小時前
賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)
總統賴清德（後右）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，致詞時向與會者介紹民進黨籍立委蘇巧慧（前中）。中央社 ・ 16 小時前
陸配權益引關注！王世堅：核准就要當成自己人
陸配參政問題，近日引發討論。民進黨立委王世堅認為，「既來之則安之」，既然當初審核這些陸配時核准了，就要把人家當成自己人，盡量不要減損他們的權益，除非我們訂出界線，「比如講到武統，那當然是對不起的」。中天新聞網 ・ 1 天前
徐國勇突點名參戰北市長好人選 王世堅一聽手滑了
民進黨布局2026縣市長選舉，其中台北市長人選方面，民進黨祕書長徐國勇昨（20日）受訪表示， 「我們沒有難產的」、「其實台北人選相當多，立委王世堅本身也是一個人選」。對此，王世堅今被媒體問到此議題時，剛好正在議場進行簽到，手一滑差點簽錯名，連忙稱「你嚇到我！」中時新聞網 ・ 1 天前
蘇巧慧出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 (圖)
民進黨籍立委蘇巧慧（前左）22日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統揮手致意 (圖)
總統賴清德（左揮手者）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，進場時向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
安得烈全國學藝競賽頒獎典禮 弱勢兒少以藝術展現希望之光
安得烈慈善協會第十屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，22日於中正紀念堂一樓演藝廳隆重舉行。現場氣氛熱烈，來自全國各地的獲獎同學與家人齊聚一堂，共同見證榮耀時刻，也為安得烈學藝競賽十年來的努力與成果寫下新頁。中時新聞網 ・ 16 小時前
直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...聯合新聞網 ・ 15 小時前
陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機
日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。中時新聞網 ・ 16 小時前
出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統致詞 (圖)
新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會22日晚間在頤品飯店舉行，總統賴清德（圖）出席致詞，期盼大家共同努力推動地方建設，守護人民生命財產安全，讓區域交通更便利、經濟持續發展。中央社 ・ 16 小時前
揭蕭萬長昔參加APEC「不怒而威」內幕 管中閔：堅持慣例不會被打壓
2026年亞太經合會（APEC）峰會將在深圳舉辦，台灣能否順利與會引發關注。曾參加過3次APEC會議的前台大校長管中閔表示，相信只要堅持APEC慣例，我們的領袖代表和部長們不但不會受到打壓，而且還可藉由場邊對話為台灣創造多一點的國際空間。中天新聞網 ・ 16 小時前
網傳低調訪陸影片？ 王世堅：不用抖音也沒有去中國
（中央社記者郭建伸台北22日電）民進黨立委王世堅今天表示，近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至有人工智慧（AI）生成的假影片；他嚴正澄清，不用抖音及YouTube，人一直在台灣，未來也無去中國的相關計畫。中央社 ・ 15 小時前
王世堅清唱20秒《沒出息》嗨翻現場 網：尾牙春酒接不完了
民進黨立委王世堅過去在台北市議會質詢片段，被大陸網友拿去改編成組合成《沒出息》意外爆紅，甚至解放軍艦還用人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅本人也在近日跑攤時，現場清唱20秒，讓全場民眾嗨翻，網友笑說，「尾牙春酒活動可能要接不完了」。中天新聞網 ・ 1 天前
怎麼看政院版《財劃法》？張善政：中央和地方需共同討論
行政院近日提出《財劃法》修正草案，引發關注。桃園市長張善政今天（22日）出席「202富岡鐵道藝術生活節」被問及此事時表示，行政院願意提出版本是正面的一步，但內容需要地方與中央共同討論，試算金額公布後，各界才能更放心並檢討改進。中天新聞網 ・ 16 小時前