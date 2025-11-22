新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣

立委王世堅發文澄清自己一直都待在台灣。（圖／東森新聞）





立法委員王世堅近日因網友創作的歌曲「沒出息」在中國大陸竄紅，日前又傳出他「人已赴中」的謠言。王世堅今（22日）發布聲明強調，近期網路上流傳許多與他相關的不實影片，甚至還有以AI生成的假言論。他嚴正澄清：「我一直都在台灣，未來也沒有前往中國的相關計畫。」呼籲民眾不要被假訊息誤導。

王世堅在臉書發布聲明指出，近日在抖音、YouTube等平台流傳多部與他相關的不實影片，甚至包含AI生成的假言論。他嚴正表示，自己從未使用過這兩個平台，也從未在上面上傳任何影片，強調那些「都是假的」。

廣告 廣告

抖音、微博等平台流傳一部疑似王世堅聲稱自己抵達中國大陸的影片。（圖／翻攝自微博 態度島）

他進一步說明，部分影片更利用AI偽造成他「已前往中國大陸」的畫面與言論，對此他鄭重澄清：「阿堅在此嚴正澄清：我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」並提醒民眾，他本人僅使用Facebook與Threads兩個社群平台。

王世堅在聲明最後呼籲，若民眾在其他平台看見與他相關的不實資訊或假影片，「請大家動動手指幫忙檢舉下架」並提醒民眾務必提高警覺，以免遭到錯誤訊息帶風向。

網路上流傳的AI合成影片中，畫面顯示疑似王世堅手持手機自拍，並說出：「我來大陸不像館長有大幫，我自己拍」，還聲稱「我是綠營的人，大陸人肯定不歡迎」，強調是以個人身分赴陸。然而影片中的口音不自然、語氣僵硬，畫質也相當模糊，明顯是利用AI技術生成的假影片。

更多東森新聞報導

綠營需自己選北市？ 王世堅「嚇」喊：差點寫錯字

徐國勇點王世堅是綠營戰北市長好人選 蔣萬安「笑而不答」

綠2026王世堅戰北市？徐國勇：其中一位「好人選」

