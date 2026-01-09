新／王大陸「偷查個資」！今開庭現身地院 女友黑絲跟緊緊

王大陸跟女友闕沐軒一前一後現身法院。（圖／東森新聞）





藝人王大陸偷查個資案，新北地院去年12月17日開庭進行交叉詰問，由於開庭時間過長，法官當庭諭知今（9日）接續開庭，再度傳喚王大陸、女友闕沐軒等人，情侶倆今天下午2時許，依舊一前一後，現身新北地院，面對媒體詢問相關案情，均不發一語在律師陪同下，快步走進法院中。

今日天氣寒冷，王大陸包緊緊現身，黑褲、黑帽，搭配一件全黑的羽絨外套，還戴了一頂黑色帽子，看起來十分溫暖，而他的女友闕沐軒也在相關人員陪同下出庭，短褲搭配黑絲襪，外頭套了一件粉色大衣，相較之下高調許多。

