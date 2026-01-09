新／生母、外婆無暇照顧鄰居代打！3月女嬰疑趴睡亡

嘉義市一名年僅３個月大的女嬰，因生母外婆都無暇照顧，最後由鄰居代為照顧，沒想到昨天卻疑似因改變睡姿趴睡導致窒息死亡。（示意圖／Pexels）





昨天中午嘉義市發生一起悲劇，年僅3個月大的女嬰，疑似改變睡姿造成窒息，照顧者發現後雖緊急施以急救並送醫，但小女嬰仍不治身亡，今天上午法醫初驗完畢並無發現外傷，詳細死因將待14日解剖，後續責任將待檢警進一步釐清。

據了解，女嬰生母年僅18歲，因工作緣故交由外婆代為照顧，而外婆也工作因無暇照顧，再轉交由鄰居幫忙，而無保母資格的56歲婦人，自去年12月15日開始，斷斷續續幫忙照料女嬰。

昨天上午女嬰原本正常仰睡，56歲的婦人不以為意就去休息，沒想到中午卻發現女嬰睡姿改變，趨前查看才發現女嬰沒了氣息，嚇得趕緊打119求救並幫女嬰急救。

後續雖緊急送往醫院搶救仍傷重不治，檢警今天上午初步勘驗遺體，並未發現女嬰身上有外傷，初步研判可能為窒息，不過14日解剖後才能確認真正死因。

