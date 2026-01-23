新／用超派鐵拳「揍Toyz」頭破掉！超哥「判決結果出爐」笑了
社會中心／巫旻璇報導
網紅「超哥」黃伯超因不滿自己經營的餐廳遭Toyz（劉偉健）公開批評餐點口味，去年竟在店外情緒失控出手攻擊，導致Toyz頭部受傷、送醫縫合十多針。案件進入司法程序後，超哥一度提出以50萬元和解但遭拒，最終被法院依傷害罪判處有期徒刑6個月、可易科罰金。台北地檢署於23日通知黃伯超到案，繳納18萬元罰金後，全案正式結案。
實況主Toyz（左圖左）2024年1月狠酸超哥（左圖右）日料餐廳的醋飯難吃，超哥一氣之下使出超派鐵拳。（圖／翻攝自「Toyz」YouTube）
這起衝突發生於2024年1月，Toyz（劉偉健）當時特地前往超哥（黃伯超）經營的餐廳進行直播用餐，並在鏡頭前直言「醋飯不好吃」。不久後，Toyz準備與同行友人離開，卻在餐廳外遭超哥突然出手攻擊頭部，現場血流如注，緊急送醫後縫合十多針。檢方隨後依傷害罪起訴超哥及其林姓員工，一審判決結果出爐，超哥遭判處6個月徒刑、林姓男子判刑2個月，兩人皆可易科罰金。不過Toyz認為刑度不足以反映事件嚴重性，隨即委由律師提出上訴。
案件進入二審後，超哥赴台北地院出庭應訊，坦承確實有動手行為，並透過律師表示，事後曾多次釋出和解意願，賠償金額也從原先的20萬元提高至50萬元。然而Toyz方面堅持索賠100萬元，雙方始終無法達成共識。Toyz的律師指出，頭部遭攻擊具有高度危險性，且超哥事後仍以「超派鐵拳」自豪，未見真誠反省，若僅以繳納罰金結案，恐對社會產生不良示範。
台北地檢署於23日通知黃伯超到案，繳納18萬元罰金後，全案正式結案。（圖／民視新聞資料照）
在最後陳述中，超哥表示自己當時情緒失控、動手確實不對，但也反指Toyz是帶著惡意進店、刻意製造話題以拉抬聲量，並強調查詢過相關案例後，發現多數和解金額僅落在5萬至10萬元之間，認為自己已提出最大誠意。根據《ETtoday新聞雲》報導，由於雙方始終未能和解，法院最終於2025年10月28日駁回上訴，維持原判，超哥須服刑6個月、得易科罰金18萬元罰金，全案確定。
